La Fundación YPF y el Gobierno de Río Negro firmaron una serie de acuerdos de cooperación destinados a fortalecer la educación técnico-profesional, ampliar las oportunidades de capacitación laboral y promover iniciativas de desarrollo sostenible en distintas localidades de la provincia.

El convenio fue rubricado durante un acto encabezado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador Alberto Weretilneck, junto a autoridades de la compañía, funcionarios provinciales, representantes de ONU Hábitat e intendentes de la región.

Uno de los principales ejes de trabajo estará orientado al acompañamiento de los municipios de Sierra Grande y San Antonio Oeste frente a los desafíos que plantean las inversiones energéticas estratégicas que YPF impulsa en Río Negro, entre ellas el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG.

En ese marco, la Fundación YPF y ONU Hábitat implementarán el Foro de Incubación y Desarrollo de Capacidades para Fondos Urbanos Sostenibles (FIDUS), una iniciativa destinada a brindar asistencia técnica a equipos municipales para el diseño y financiamiento de proyectos vinculados a vivienda, planificación urbana y espacios públicos.

La agenda educativa también ocupará un lugar central. Como parte de los acuerdos, la Fundación YPF entregará 62 kits educativos V4LE, una herramienta interactiva que permite a estudiantes de escuelas primarias y secundarias conocer el funcionamiento de la industria energética, desde la producción de petróleo y gas hasta el abastecimiento de energía a hogares e industrias. La iniciativa incluye además capacitación específica para docentes.

El convenio fue rubricado durante un acto encabezado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el gobernador Alberto Weretilneck, junto a autoridades de la compañía.

Asimismo, se desarrollarán actividades de divulgación como el espectáculo educativo "Vos y la Energía" y la Sala de Escape de Energía, propuestas diseñadas para acercar contenidos sobre energía a estudiantes de distintos niveles educativos.

En el ámbito de la formación técnica, los convenios contemplan la realización de prácticas profesionalizantes para alumnos de escuelas técnicas en la especialidad "Química aplicada a la perforación y terminación de pozos de petróleo y gas", además de la puesta en marcha de Clubes Digitales de Energía.

También se prevé la capacitación de docentes en el uso de equipamiento técnico entregado por la Fundación y el desarrollo de cursos especializados en automatización y robótica, instrumentación industrial, instalaciones eléctricas, energías renovables, análisis de datos (Data Analytics) y gestión de proyectos con inteligencia artificial.

Como parte de las acciones previstas, el Aula Móvil de Energía Argentina recorrerá distintas localidades rionegrinas con propuestas educativas y de capacitación orientadas a jóvenes y comunidades locales. Con estos acuerdos, la Fundación YPF busca acompañar el crecimiento productivo de Río Negro mediante programas que articulan educación, empleo, innovación y desarrollo territorial, en un contexto marcado por el avance de grandes proyectos energéticos en la provincia.