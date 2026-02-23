El Instituto Vaca Muerta se prepara para capacitar a 2.500 personas en el 2026

El presidente de la Fundación YPF, Gustavo Schiappacasse habló en el programa La Mañana es de la Primera que conduce Pancho Casado y se refirió a la puesta en marcha el próximo 16 de marzo del Instituto Vaca Muerta, un centro de formación técnica para la industria hidrocarburífera que dará cursos gratuitos acerca de diversas tareas vinculadas al sector y gracias al aprovechamiento de la explotación de la formación no convencional.

En primer lugar, Schiappacasse destacó que “la inscripción es abierta para gente de todo el país”, y dijo que “la primera sede es la del Polo Tecnológico de la Capital, donde se alquilaron cuatro pisos para la formación técnica; habrá aulas, simuladores y auditorios. También habrá una sede en el Río Neuquén con equipos de perforación para prácticas reales”.

Además, el titular de la Fundación YPF expresó: “Habrá tres tipos de formación, la de operadores y la de ingreso a campo han tenido mucha aceptación, mitad y mitad para cada una. Hay unos 672 cupos; 352 para formación de operadores y 320 para el ingreso obligatorio a campo”.

“El IVM tendrá a las primeras personas formadas en el sector energético, en mayo hay otro llamado con más de 800 vacantes y otro en agosto, queremos capacitar entre 2.000 y 2.500 personas en el primer año. A futuro podría haber otras capacitaciones de acuerdo a las demandas de la industria. Se hace una participación entre las operadores y las empresas de servicios, con lo cual la gente que salga con el título asegura competencia alineada con los estándares del sector”, agregó el funcionario.

Finalmente, Gustavo Schiappacasse concluyó: “El Instituto no garantiza salida laboral, pero las personas tendrán capacitaciones en relación a las demandas de la industria. Hay una brecha muy grande entre lo que demanda la industria y la formación técnica en la actualidad. Creemos que crecerá el sector con mucha actividad, por eso debemos estar a la altura”.

Mirá la entrevista a Gustavo Schiappacasse, presidente de la Fundación YPF:




