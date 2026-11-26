El mercado argentino de fusiones y adquisiciones volvió a crecer y la energía se consolidó como uno de los principales focos del capital inversor. Entre enero y septiembre de 2026 se concretaron 78 operaciones, un 5% más que en igual período del año pasado, con Vaca Muerta como protagonista de algunos de los negocios más relevantes del período.

El relevamiento de KPMG Argentina registró además un incremento del 9% en el valor agregado de las transacciones con montos informados, impulsado por operaciones de gran escala y movimientos corporativos en sectores estratégicos. En ese mapa, el petróleo y el gas ganaron protagonismo por el potencial de crecimiento de la producción y las oportunidades que abre el desarrollo de los recursos no convencionales.

Entre las principales operaciones se destacó la adquisición de Raízen Argentina por Mercuria Energy Group, valuada en aproximadamente US$ 1.420 millones, y la compra de Equinor Argentina por Vista Energy, por alrededor de US$ 1.100 millones. Ambos movimientos reflejan el interés de grandes jugadores internacionales por activos energéticos locales y por ampliar su exposición al negocio hidrocarburífero argentino.

También sobresalió la compra de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de Visa, por unos US$ 1.500 millones, en una de las transacciones de mayor volumen del período.

Vaca Muerta, detrás del interés inversor

La dinámica de las operaciones energéticas se apoya en las perspectivas de expansión de Vaca Muerta, el crecimiento de la producción de petróleo y gas y las posibilidades de aumentar las exportaciones. La consolidación de activos, el ingreso de nuevos jugadores y la reorganización de portafolios forman parte de un mercado que comienza a mirar cada vez más el potencial de largo plazo de la Argentina.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también aparece como un factor relevante para el escenario de negocios. Según Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory de KPMG Argentina, los proyectos aprobados y aquellos que continúan en análisis superan en conjunto los US$ 150.000 millones, un volumen que podría abrir nuevas oportunidades de adquisiciones, asociaciones y consolidación empresarial.

La expectativa es que ese flujo de inversiones genere movimientos en toda la cadena energética, desde la producción y los servicios hasta infraestructura, transporte y proveedores especializados.

Los extranjeros ya concentran la mayoría de las operaciones

La participación del capital internacional ganó terreno en el mercado de M&A. De las 78 transacciones registradas, 44 tuvieron compradores extranjeros y 34 inversores locales. Dentro del grupo internacional, 12 operaciones correspondieron a capital regional y 32 a compradores de otros mercados.

En total, los inversores extranjeros concentraron el 56% de las operaciones, frente al 44% de los compradores argentinos, un indicador del renovado interés por compañías y activos estratégicos del país.

Para el cierre del año, KPMG identifica nuevas operaciones potenciales, aunque su concreción dependerá de la evolución macroeconómica, las condiciones financieras y el escenario político. El calendario hacia 2027 podría extender los plazos de decisión y elevar la selectividad de los compradores.

En ese contexto, Vaca Muerta se perfila no solo como motor de exportaciones y generación de divisas, sino también como uno de los principales catalizadores del mercado de compras, fusiones y reconfiguración empresaria en la Argentina.