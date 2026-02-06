La empresa Shell Argentina ratificó su compromiso con Vaca Muerta durante un encuentro mantenido este miércoles con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. La compañía aclaró que no tiene planes de vender ni abandonar sus activos no convencionales en la cuenca neuquina.

El presidente de Shell Argentina, Germán Burmeister, fue el encargado de desmentir los rumores que circularon recientemente a través de agencias internacionales, los cuales sugerían una posible revisión de los activos de la compañía en Argentina. Según Burmeister, esas versiones no reflejan la estrategia actual de la firma.

Durante la reunión, los directivos manifestaron que la empresa continúa analizando oportunidades de desarrollo dentro del principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país. La aclaración apunta a llevar tranquilidad al sector energético y a los trabajadores vinculados a la actividad.

El gobernador Figueroa destacó que la permanencia de Shell en la formación neuquina ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de la producción, aumento de exportaciones y consolidación de Neuquén como eje del desarrollo energético nacional.

Shell mantiene participación en distintos proyectos estratégicos dentro de Vaca Muerta, muchas veces en asociación con otras operadoras. Su presencia es clave en el desarrollo tecnológico y productivo del sector no convencional, que representa uno de los pilares del futuro energético del país.