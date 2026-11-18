La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) renovó sus autoridades y designó a Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, como nuevo presidente de la entidad.

La decisión marca el inicio de una nueva etapa para la principal representación empresaria del upstream argentino, con una agenda enfocada en mejorar la competitividad, ampliar la infraestructura y generar condiciones para sostener el crecimiento de Vaca Muerta y las exportaciones de petróleo y gas.

Deleonardis asumió el lunes 16 de noviembre, durante la Asamblea Ordinaria de socios, en reemplazo de Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol, quien condujo la Cámara desde mayo de 2023. La entidad reconoció su gestión y agradeció su aporte durante el período de conducción.

La renovación se produce en un momento estratégico para la industria hidrocarburífera, con una producción en expansión, nuevos proyectos de transporte y exportación y la perspectiva de posicionar al país entre los proveedores internacionales de energía.

La hoja de ruta: inversiones, infraestructura y competitividad

La nueva conducción tendrá como uno de sus principales desafíos acompañar el crecimiento de la actividad y fortalecer las condiciones necesarias para atraer inversiones de largo plazo.

Entre los ejes planteados por la CEPH se destacan la promoción de reglas claras y estables, la mejora de la competitividad de toda la cadena hidrocarburífera y el desarrollo de infraestructura para evacuar la producción y ampliar la capacidad exportadora.

La Cámara también puso el foco en la necesidad de consolidar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para los mercados internacionales. Para ello, considera indispensable sostener un marco favorable a las inversiones y avanzar en consensos entre las empresas, los gobiernos y los distintos actores vinculados con la actividad.

La agenda incorpora, además, criterios de seguridad operacional, cuidado ambiental y respeto por las comunidades donde se desarrollan los proyectos. El desafío será acompañar la expansión productiva con condiciones que permitan sostenerla en el tiempo.

Cómo quedó integrada la nueva conducción

La Comisión Directiva reúne a representantes de las principales compañías del sector. Juan Martín Bulgheroni, de Pan American Energy, ocupará la primera vicepresidencia; Manuel Aguirre, de Vista Energy, la segunda, y Matías Szapiro, de Pluspetrol, la tercera.

Tecpetrol tendrá a su cargo la Secretaría General y Total Austral la Prosecretaría. Pampa Energía ocupará la Tesorería y Chevron la Protesorería. Las vocalías titulares estarán representadas por Shell, CAPSA, Phoenix, Harbour Energy, PCR, CGC y GeoPark, mientras que Pecom asumirá la Revisoría de Cuentas.

El impulsor del Instituto Vaca Muerta

Deleonardis ocupa la vicepresidencia de Asuntos Públicos de YPF desde diciembre de 2023. Antes desarrolló una carrera de tres décadas en la Organización Techint, donde desempeñó funciones ejecutivas en Argentina y otros mercados.

Uno de los proyectos que impulsó desde su llegada a YPF fue el Instituto Vaca Muerta, una iniciativa de formación técnica promovida junto con las empresas de la industria para responder a la demanda de trabajadores calificados.

El centro contempla siete trayectos de capacitación vinculados con perforación, fractura hidráulica, producción, instrumentación, mantenimiento mecánico y eléctrico y seguridad operativa. Los cursos tienen una duración aproximada de cuatro meses y apuntan a formar entre 2.000 y 3.000 trabajadores por año.

Su llegada a la presidencia de la CEPH abre una nueva instancia de articulación entre las principales petroleras, en un escenario en el que el desarrollo del shale, la infraestructura y la formación de recursos humanos serán determinantes para ampliar la escala del negocio energético argentino.