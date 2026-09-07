El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, presentó en Houston una propuesta para posicionar a la capital provincial como uno de los principales centros logísticos, industriales y tecnológicos de Vaca Muerta. Junto al gobernador Rolando Figueroa, expuso ante inversores internacionales el paquete de infraestructura y beneficios impositivos diseñado para atraer nuevas empresas a la ciudad.

El principal activo de la propuesta es el nuevo Parque Industrial sobre la Ruta 67, que contempla unas 1.000 hectáreas con capacidad para albergar hasta 1.000 empresas. Según explicó Gaido, el objetivo es ofrecer no sólo terrenos, sino también infraestructura y servicios para acelerar la radicación de compañías vinculadas con la actividad energética.

Uno de los principales argumentos para captar inversiones es el esquema tributario. “Para las empresas neuquinas, son cero impuestos durante 10 años”, afirmó Gaido. Para compañías nacionales e internacionales, señaló que se ofrecen beneficios que incluyen hasta un 50% de descuento en licencias comerciales y tasas municipales con reducciones de hasta el 100%, según el caso.

La estrategia apunta especialmente a empresas de servicios petroleros, proveedores tecnológicos y compañías que busquen instalar operaciones en el principal núcleo urbano de la formación Vaca Muerta. El intendente también destacó que la infraestructura del parque será desarrollada en conjunto con la Provincia y que se prevé completar los servicios, iluminación y conectividad en un plazo de aproximadamente un año.

Tecnología y capital humano

La apuesta no se limita al desarrollo industrial. Gaido también puso en valor la expansión del Polo Científico Tecnológico, que busca atender una de las principales necesidades que genera el crecimiento de Vaca Muerta: la disponibilidad de trabajadores y profesionales especializados.

La construcción de un tercer edificio del polo está prevista para finalizar en agosto del próximo año. La iniciativa apunta a fortalecer la formación de capital humano y generar un ecosistema que conecte empresas, tecnología e innovación. En su presentación, el intendente vinculó este proceso con el fuerte crecimiento de la construcción en la ciudad. Según indicó, actualmente existen 127 edificios en construcción, un indicador que, a su entender, refleja la magnitud de la expansión urbana asociada al desarrollo económico de la región.

El desafío de los accesos

El crecimiento de Vaca Muerta también puso bajo presión a la infraestructura vial de la capital neuquina. Gaido señaló que alrededor de 150.000 vehículos ingresan diariamente a la ciudad, generando nuevos desafíos para los accesos y la circulación.

En ese contexto, mencionó el plan “Orgullo Neuquino”, que contempla distintas obras destinadas a mejorar la conectividad con Cipolletti y Centenario y agilizar los desplazamientos hacia el aeropuerto. Entre las iniciativas se encuentra una avenida de cinco carriles destinada a mejorar uno de los principales