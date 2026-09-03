El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue uno de los puntos que atravesó las exposiciones de los principales CEOs del shale argentino durante la quinta edición del Vaca Muerta Shale Day, organizado por el IAPG en Houston. Para las compañías, el esquema se convirtió en una herramienta clave para mejorar la previsibilidad y acelerar inversiones de miles de millones de dólares.

La coincidencia entre los ejecutivos fue clara: Vaca Muerta tiene el recurso y la productividad, pero necesita reglas estables, capital e infraestructura para dar el próximo salto.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, ubicó al RIGI entre los factores que permitieron generar un nuevo escenario para la industria. Según explicó, el régimen aporta estabilidad y permite que los proyectos argentinos puedan competir por capital frente a alternativas energéticas de otros países. Para Marín, esa previsibilidad resulta especialmente relevante en una industria que requiere inversiones de largo plazo y enfrenta costos logísticos que pueden afectar la competitividad del crudo y el gas argentino.

El RIGI como condición para los grandes proyectos

El CEO de YPF remarcó que el cambio en el marco macroeconómico y regulatorio se combinó con una fuerte mejora de eficiencia dentro de las compañías. En ese escenario, el RIGI aparece como una pieza para viabilizar proyectos que requieren desembolsos de miles de millones de dólares, especialmente aquellos vinculados con infraestructura, transporte y exportación.

La mirada fue compartida por otros referentes de la industria presentes en Houston. Desde Pluspetrol, Julián Escuder destacó el impacto que tuvo el nuevo esquema sobre las condiciones para desarrollar inversiones de gran magnitud. La compañía viene aumentando su exposición a Vaca Muerta y apunta a seguir incrementando su producción.

En tanto, Tecpetrol también puso el foco en la importancia del régimen para sus proyectos. La empresa destacó que la previsibilidad fiscal y regulatoria resulta fundamental para tomar decisiones de inversión de largo plazo. El denominador común entre los ejecutivos fue que el RIGI no reemplaza la competitividad del recurso, pero sí ayuda a generar las condiciones necesarias para que el capital pueda llegar a la Argentina.

El desafío que aparece ahora es llevar el desarrollo del shale a una escala superior. Las empresas ya demostraron que pueden aumentar la productividad de los pozos y reducir costos. El próximo paso requiere ampliar la capacidad de transporte, almacenamiento y evacuación para que el crecimiento de la producción no encuentre un techo en la infraestructura.

En petróleo, la expansión de oleoductos y terminales permitirá aumentar las exportaciones. En gas, los proyectos de GNL abren la posibilidad de colocar mayores volúmenes en mercados internacionales. En ese punto, los ejecutivos remarcaron que la disponibilidad de financiamiento será determinante. Los proyectos de infraestructura y exportación demandan inversiones de largo plazo y necesitan condiciones que permitan reducir el costo del capital. Por eso, el RIGI fue presentado en Houston como una herramienta que puede mejorar la posición argentina frente a otros destinos de inversión.

De la productividad a la escala

El encuentro dejó además una señal sobre la nueva etapa que atraviesa Vaca Muerta. Después de años de aprendizaje, reducción de costos y mejoras en la productividad, la industria busca ahora multiplicar los volúmenes. YPF apunta a superar los 500.000 barriles diarios hacia 2030, mientras que el conjunto de operadores avanza con nuevos desarrollos para incrementar la producción de petróleo y gas.

El objetivo ya no pasa solamente por producir más, sino por construir una plataforma exportadora de escala internacional. Para eso serán necesarios nuevos ductos, plantas de tratamiento, terminales portuarias y proyectos de GNL. Buena parte de esas iniciativas requiere desembolsos de capital que superan ampliamente las inversiones habituales del upstream.

Una señal desde Houston

La conclusión que dejaron los CEOs en el Shale Day fue que el RIGI modificó la ecuación de los grandes proyectos energéticos argentinos. La combinación de recursos de clase mundial, mejoras de productividad, estabilidad regulatoria y acceso al financiamiento puede permitir que Vaca Muerta entre en una nueva fase de expansión.

El desafío, ahora, es transformar esa ventaja geológica y productiva en infraestructura y capacidad exportadora. Con más inversiones privadas en marcha, los principales operadores consideran que el régimen puede ser una de las herramientas que permita convertir el potencial de Vaca Muerta en una industria de mayor escala, con más producción, más exportaciones y una creciente generación de divisas para el país.