“Van a ver cómo Argentina pasa de un país con petróleo a un país petrolero”, afirmó Horacio Marín, presidente de YPF, durante su visita al Centro Argentino de Ingenieros (CAI), donde participó de un encuentro con profesionales y estudiantes.

Ante un auditorio colmado, Marín destacó el potencial de crecimiento del sector energético y su impacto en la economía argentina.

“Hoy las proyecciones nos están dando 55.000 millones de dólares para el 2031”, señaló en referencia a las exportaciones energéticas previstas. También destacó el Plan 4x4 de YPF, que busca cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años.

Por su parte, el presidente del CAI, Pablo Bereciartúa, subrayó la importancia de contar con profesionales capacitados para acompañar el desarrollo productivo. “Los países que crecen son los países que tienen la capacidad humana para liderar. Argentina claramente la tiene”, sostuvo.

LNG y Vaca Muerta, claves para el salto exportador

Durante el encuentro, Marín destacó que el 26 de noviembre se firmará la decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG, una iniciativa de desarrollo y exportación de gas natural licuado a gran escala. “Ese día cambiamos la matriz energética en Argentina”, afirmó.

Según el ingeniero químico, el salto de escala permitirá ubicar al país entre los diez principales exportadores globales de petróleo, a la par de naciones como Kuwait o Nigeria. “Es el objetivo clave para que Argentina pase definitivamente de ser un país con petróleo a un país petrolero”, remarcó Marín.

El presidente de YPF estimó que hasta 2031 se destinarán al menos US$ 130.000 millones al desarrollo de Vaca Muerta y de la infraestructura necesaria para acompañar su crecimiento. Entre las obras estratégicas, destacó el proyecto VMOS, que permitirá ampliar la capacidad de transporte de crudo desde Neuquén hasta Punta Colorada, en Río Negro, y fortalecer las exportaciones. “Estamos en tiempo, forma y costo”, aseguró.

Marín también comparó el potencial de la industria energética con el de la agroindustria y su aporte a la economía nacional. “El campo es, fue y será la turbina de Argentina. Pero nosotros acá le estamos metiendo la segunda turbina”, afirmó.

Trabajo y formación para acompañar el crecimiento

La expansión de la actividad también plantea el desafío de contar con trabajadores capacitados para responder a la demanda de los nuevos proyectos. Según Marín, se prevé la generación de al menos 15.000 puestos de trabajo de operarios vinculados con el desarrollo de la cuenca.

En ese contexto, YPF impulsó junto con otras empresas del sector el Instituto Vaca Muerta, una iniciativa de formación técnica orientada a preparar trabajadores para las tareas que requiere la industria.

El encuentro se realizó en el marco de la presentación del Monitor de la Ingeniería Argentina (MIA-2026), una iniciativa del Centro Argentino de Ingenieros que analiza la formación de profesionales y su relación con las necesidades actuales y futuras de los sectores productivos.

La expansión de la industria energética plantea oportunidades de inversión y empleo, pero también exige capacidades técnicas y profesionales para concretar los proyectos. En ese escenario, la formación en ingeniería resulta clave para acompañar el crecimiento productivo y transformar el potencial energético del país.

Las frases de Marín: