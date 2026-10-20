El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que la petrolera cerrará 2026 con inversiones operadas por alrededor de US$ 9.000 millones, de los cuales unos US$ 6.200 millones corresponden a inversiones propias, y anticipó nuevos desembolsos para 2027. Lo hizo en una entrevista con Prima Multimedios durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén.

Marín también detalló el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuyo tendido terrestre ya está terminado, y estimó que el llenado comenzará en los primeros días de enero de 2027, con las primeras exportaciones de petróleo desde Punta Colorada, en Río Negro, previstas para marzo.

En paralelo, YPF avanza con el proyecto de gas natural licuado (GNL), para el que resta licitar la provisión de cañerías antes de avanzar hacia la decisión final de inversión. Según Marín, la combinación de nueva infraestructura petrolera y gasífera permitirá ampliar las exportaciones argentinas de energía y alcanzar entre US$ 55.000 millones y US$ 58.000 millones anuales hacia 2031 o comienzos de 2032.

YPF proyecta un salto de las inversiones y anticipa más desembolsos en 2027

Durante la entrevista, Marín destacó la magnitud de las inversiones de la compañía y diferenció el capital que aporta directamente YPF del total correspondiente a los proyectos que opera.

La petrolera prevé cerrar 2026 con alrededor de US$ 6.200 millones de inversión propia. Si se considera el conjunto de las inversiones operadas por la empresa, la cifra asciende a aproximadamente US$ 9.000 millones, según precisó el ejecutivo.

El CEO anticipó, además, que las inversiones crecerán en 2027, aunque evitó dar detalles porque primero deberá presentar los planes ante inversores en Nueva York, en una instancia prevista para el 6 de abril.

Marín vinculó esa estrategia con una planificación de largo plazo y con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de Vaca Muerta. También destacó el papel de YPF en la transformación energética argentina y la creciente atención internacional sobre los proyectos del país.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ya terminó su tendido terrestre

Uno de los principales anuncios de Marín fue el estado de avance del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el sistema de transporte que conectará la producción petrolera de la Cuenca Neuquina con la terminal exportadora de Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro.

El tendido terrestre ya está terminado y los trabajos se concentran en la infraestructura portuaria y las instalaciones necesarias para poner en funcionamiento el sistema. Marín destacó especialmente el trabajo de los equipos de YPF y mencionó el avance de la instalación de las monoboyas, componentes fundamentales para cargar petróleo en buques.

El cronograma prevé comenzar el llenado del oleoducto durante los primeros días de enero de 2027. El inicio de las exportaciones se proyecta para marzo, aunque dependerá de la coordinación entre las empresas participantes y de las condiciones operativas.

El ejecutivo también señaló que el clima está afectando algunos trabajos marítimos. Las olas, superiores a los registros históricos mencionados durante la entrevista, reducen el margen de tiempo disponible para ciertas tareas. Sin embargo, aseguró que, hasta ese momento, el proyecto mantenía su calendario.

Qué falta para ampliar el VMOS a un millón de barriles diarios

Marín ratificó que existe la posibilidad de ampliar la capacidad del oleoducto hasta un millón de barriles diarios. Para hacerlo, sería necesario incorporar estaciones de bombeo adicionales y construir tramos paralelos de cañería, conocidos en la industria como loops.

Estos tramos permiten reducir las pérdidas de presión y aumentar el caudal que puede transportar el sistema. La ampliación permitiría acompañar un eventual crecimiento de la producción de petróleo de Vaca Muerta y facilitar su llegada a los mercados internacionales.

La capacidad adicional no depende únicamente de la construcción de infraestructura: también requiere inversiones, planificación operativa y suficiente producción disponible para abastecer el sistema.

La obra busca resolver uno de los principales desafíos del desarrollo petrolero argentino: contar con transporte y terminales de exportación suficientes para que el crecimiento de la producción se traduzca en mayores ventas al exterior.

El proyecto de GNL entra en una etapa decisiva

El segundo eje estratégico de YPF es el desarrollo de infraestructura para exportar gas natural licuado. Marín explicó que el proyecto avanza hacia una instancia clave, aunque todavía queda una licitación pendiente: la correspondiente a la provisión de cañerías.

Según indicó, ese proceso estaba previsto inicialmente para esos días, pero podría demorarse entre dos y tres semanas. La licitación contempla los tubos de 48 pulgadas de diámetro, equivalentes a unos 1,22 metros, destinados al gasoducto que formará parte del proyecto.

El ejecutivo destacó que se trata de una infraestructura de dimensiones inéditas para el país y aclaró que la cañería requerida no se fabrica actualmente en Argentina.

El plan también incluye un poliducto, un sistema destinado al transporte de hidrocarburos líquidos, que correrá en paralelo al sistema petrolero existente. Ambos desarrollos forman parte de la infraestructura necesaria para ampliar la capacidad exportadora de la industria energética.

Qué falta para tomar la decisión final de inversión

Marín señaló que el proyecto tiene como fecha clave el 26 de noviembre de 2026, cuando está prevista la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés).

Para llegar a esa instancia, YPF debe completar las licitaciones y cerrar los contratos que permitirán definir los costos y estructurar el financiamiento.

El ejecutivo explicó que la financiación contempla la participación de agencias de crédito a la exportación y bancos de desarrollo. En ese esquema, destacó el apoyo de US$ 6.000 millones de Eximbank, la entidad estadounidense de financiamiento a las exportaciones, que puede aportar fondos y garantías para el proyecto.

Marín aclaró que el armado financiero requiere contratos definidos, adjudicaciones y garantías que permitan a los bancos participar con condiciones de plazo y tasa adecuadas para una obra de esta escala.

YPF busca ampliar el proyecto de GNL de 12 a 18 millones de toneladas

El proyecto inicial contempla una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL. Marín mencionó que el desarrollo tiene tres socios: YPF, la compañía italiana Eni y XRG, vinculada al grupo emiratí ADNOC.

El CEO sostuvo que la intención es ampliar la capacidad hasta 18 millones de toneladas anuales lo más rápido posible. No obstante, no detalló durante la entrevista el calendario de esa expansión ni la inversión adicional requerida.

La posibilidad de aumentar la escala responde a la necesidad de aprovechar el potencial gasífero de Vaca Muerta y colocar la producción argentina en mercados internacionales que buscan asegurar el suministro de energía a largo plazo.

El GNL se obtiene al enfriar el gas natural hasta convertirlo en líquido, lo que reduce considerablemente su volumen y facilita su transporte en buques especializados. Para exportarlo a gran escala, Argentina necesita integrar producción, gasoductos, instalaciones de procesamiento y capacidad de licuefacción.

Argentina podría exportar hasta US$ 58.000 millones en energía

Marín definió 2026 como un año determinante para el desarrollo de Vaca Muerta, debido al avance simultáneo de la infraestructura para exportar petróleo y gas.

Durante la entrevista, estimó que las exportaciones energéticas argentinas podrían alcanzar entre US$ 55.000 millones y US$ 58.000 millones anuales en 2031 o comienzos de 2032.

La proyección está vinculada con la puesta en marcha del VMOS, el crecimiento de la producción de petróleo y el desarrollo de los proyectos de GNL. La infraestructura permitirá reducir las restricciones que hoy limitan la capacidad de transportar y vender al exterior los hidrocarburos producidos en la Cuenca Neuquina.

La cifra corresponde a una proyección futura, no a exportaciones ya concretadas. Su cumplimiento dependerá de la ejecución de las obras, el financiamiento, la evolución de la producción, los precios internacionales y la demanda de los mercados compradores.

El contexto internacional favorece la búsqueda de nuevos proveedores

Marín sostuvo que Argentina tiene ventajas para atraer inversiones energéticas por la disponibilidad de recursos, su ubicación geográfica y la posibilidad de abastecer mercados de Asia tanto por el Atlántico como por el Pacífico.

También atribuyó relevancia al escenario internacional y al interés de distintos países por diversificar sus fuentes de abastecimiento. En su análisis, la estabilidad de los proyectos de largo plazo y el acceso al financiamiento son factores decisivos para convertir ese interés en inversiones concretas.

El ejecutivo destacó, además, el respaldo financiero estadounidense y el posicionamiento internacional del país. Sin embargo, el interés de los inversores no garantiza por sí solo que los proyectos se ejecuten: los contratos, las decisiones de inversión y la construcción de infraestructura siguen siendo pasos determinantes.

Vaca Muerta y el objetivo de transformar la matriz exportadora

La estrategia de YPF apunta a que el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales tenga un impacto que exceda la producción de petróleo y gas.

La ampliación de la infraestructura puede generar actividad para empresas de servicios, proveedores industriales, transportistas y trabajadores vinculados con la construcción y la operación de los sistemas exportadores.

En Río Negro, la terminal de Punta Colorada será el punto de salida marítima del crudo transportado desde la Cuenca Neuquina. En Neuquén, el crecimiento de la producción y los proyectos gasíferos sostienen la demanda de inversiones, servicios especializados y capacidad logística.

El desafío es que las nuevas instalaciones entren en funcionamiento según lo previsto y que el crecimiento productivo encuentre mercados suficientes. En ese escenario, la capacidad de exportación será tan importante como la capacidad de extracción.

Marín también destacó el interés de jóvenes profesionales por incorporarse a YPF y afirmó que la compañía está orientando sus decisiones hacia objetivos de largo plazo, con una planificación que, según dijo, llega hasta 2050.

El cierre de 2026 y los próximos pasos de YPF

La hoja de ruta que describió Marín combina tres objetivos: completar la infraestructura del VMOS, avanzar con el financiamiento de Argentina LNG y elevar las inversiones para sostener el crecimiento productivo.

Los hitos inmediatos son el inicio del llenado del oleoducto en enero de 2027, las primeras exportaciones desde Punta Colorada previstas para marzo y la decisión final de inversión del proyecto de GNL, anunciada para el 26 de noviembre de 2026.

La evolución de esos compromisos permitirá evaluar si los proyectos mantienen sus calendarios y cuánto pueden aportar al crecimiento de las exportaciones argentinas. En paralelo, la compañía deberá precisar el nivel de inversión previsto para 2027 y las condiciones necesarias para ampliar la capacidad de transporte y producción.

La entrevista completa: