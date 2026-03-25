En Houston, Figueroa anunció la licitación de 15 nuevas áreas en Vaca Muerta

En uno de los escenarios más influyentes del mundo energético, Neuquén volvió a posicionarse en el centro de la escena global. Desde Houston, Estados Unidos, el gobernador Rolando Figueroa anunció la licitación de 15 nuevas áreas en Vaca Muerta, en una decisión que busca acelerar inversiones y fortalecer el perfil exportador de la provincia.

El anuncio se realizó en el marco del CERAWeek 2026, el principal foro energético internacional, donde se reúnen líderes políticos, ejecutivos de las principales petroleras y fondos de inversión de todo el mundo.

Allí, Figueroa fue claro: el objetivo es aprovechar el contexto global y la ventana de oportunidad que tiene Argentina para monetizar sus recursos energéticos.

Una jugada para atraer inversiones

Según detalló el mandatario, el proceso licitatorio comenzará el próximo 19 de agosto y estará enfocado en áreas con alto potencial no convencional dentro de la formación Vaca Muerta.

La iniciativa será llevada adelante por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y apunta a sumar nuevos jugadores internacionales en uno de los reservorios de shale más importantes del mundo.

El mensaje hacia los inversores fue directo: Neuquén busca reglas claras, previsibilidad y condiciones competitivas para atraer capitales.

El foco puesto en el GNL

Uno de los ejes centrales del anuncio fue el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), considerado clave para el salto exportador de la Argentina.

En ese sentido, Figueroa adelantó que la provincia trabaja en un esquema fiscal más competitivo, que incluye:

reducción de regalías para proyectos de GNL

eliminación de Ingresos Brutos en etapas clave

exportaciones con carga impositiva reducida o nula

La estrategia apunta a posicionar a Vaca Muerta en igualdad de condiciones frente a otros mercados internacionales, especialmente Estados Unidos.

Seguridad jurídica y clima de negocios

Durante su exposición, el gobernador también hizo hincapié en uno de los puntos más sensibles para las inversiones: la estabilidad.

“Hoy ofrecemos seguridad jurídica, paz social y condiciones para operar”, sostuvo, al tiempo que destacó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los cambios en el marco normativo nacional.

El mensaje no fue casual: en Houston, los inversores miran tanto la calidad del recurso como el entorno económico.

Vaca Muerta, en el radar global

La presencia de Neuquén en el CERAWeek no es menor. Se trata del evento donde se define buena parte de las decisiones estratégicas del sector energético mundial.

En ese contexto, la provincia busca consolidarse como proveedor confiable de energía en un mundo que demanda cada vez más gas y petróleo, pero con reglas claras y estabilidad.

El interés ya es tangible: empresas internacionales comenzaron a mirar nuevamente a la cuenca neuquina, impulsadas por mejoras en el clima de negocios.

Clave para el futuro energético

Tal como viene reflejando el equipo de Mejor Informado y Mejor Energia, por el periodista Fernando Castro, jefe de la sección energía el movimiento del gobierno neuquino marca una nueva etapa en el desarrollo de Vaca Muerta.

La licitación de estas 15 áreas no es solo un anuncio: es una señal concreta al mercado internacional de que Neuquén quiere acelerar su protagonismo en el negocio energético global.

Y en ese escenario, la provincia empieza a jugar cada vez más fuerte.