Figueroa aterrizó en Houston y participará en un foro sobre desarrollo energético

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa será parte de la comitiva argentina que participará desde este lunes de una nueva edición de CERAWeek by S&P Global, el principal foro mundial del sector energético que se desarrolla en Estados Unidos.



Figueroa participará este martes por la tarde del panel “Vaca Muerta CEO & Policy” junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el viceministro coordinador de Energía de la Nación, Daniel González.



El mandatario neuquino destacó que “cada acción consolida nuestra hoja de ruta” en la previa de la CERAWeek de Houston.



A través de sus redes sociales reconoció: “Tenemos objetivos claros: acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, avanzar en el GNL y consolidar a la Argentina como proveedor confiable de energía, generando más trabajo y bienestar para nuestras comunidades”.



La actividad, que reúne a los líderes de las principales compañías petroleras y a representantes de 89 países, es un espacio clave para el análisis del escenario mundial.



Neuquén es un actor central en la agenda energética internacional a través de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.



La participación de Figueroa permitirá generar vínculos con referentes del sector, analizar tendencias del mercado y explorar oportunidades de inversión, en un escenario donde la seguridad energética y la transición hacia nuevas fuentes ocupan un lugar central en el debate global.



El encuentro del que participarán los mandatarios, buscará fortalecer la inserción de la producción regional en los mercados internacionales.



