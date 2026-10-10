YPF avanza con una nueva etapa de exploración de Vaca Muerta en Mendoza. El CEO de la compañía, Horacio Marín, confirmó durante una visita a la provincia los detalles de la campaña que contempla tres pozos horizontales en Malargüe, una iniciativa que busca ampliar el conocimiento sobre los recursos no convencionales y determinar las posibilidades de futuros desarrollos.

El plan se concentra en el bloque CN VII A y contempla trabajos en Paso Bardas Norte y CN VII, dentro de una estrategia orientada a estudiar el potencial de la formación en territorio mendocino.

El anuncio se realizó en la Casa de Gobierno provincial, junto al gobernador Alfredo Cornejo, en un contexto de mayor actividad exploratoria en el sur de Mendoza y de interés por ampliar las áreas con posibilidades de desarrollo hidrocarburífero.

Pozos clave para conocer el potencial del shale

La nueva campaña dará continuidad a los estudios iniciados con las perforaciones de Paso de las Bardas Norte y Aguada Negra. En esta etapa, YPF buscará analizar distintos niveles de la formación y extraer testigos de roca, muestras fundamentales para conocer las características del subsuelo.

Estos estudios permiten evaluar la calidad de la roca, identificar sectores con mejores condiciones geológicas y realizar ensayos para estimar su productividad. La información será determinante para establecer los próximos pasos técnicos y económicos.

A diferencia de los pozos destinados directamente a producir petróleo o gas, las nuevas perforaciones tienen un objetivo principalmente exploratorio. Por eso, sus resultados no implican todavía el inicio de una explotación comercial, sino una instancia necesaria para determinar si el desarrollo no convencional puede avanzar en esa zona.

Mendoza suma cinco perforaciones exploratorias

La iniciativa de YPF forma parte de una agenda exploratoria más amplia. Para 2026, Mendoza prevé cinco nuevas perforaciones no convencionales en Malargüe: tres a cargo de la petrolera nacional y otras dos vinculadas con la unión transitoria de empresas Quintana Energy-TSB, en el área Cañadón Amarillo.

Los proyectos permitirán reunir información sobre distintos sectores de la formación, cuyas características geológicas pueden variar a lo largo de la Cuenca Neuquina. Para la industria, ampliar ese conocimiento es un paso central para reducir incertidumbres y evaluar nuevas oportunidades de inversión.

El avance también refleja el interés por extender las posibilidades del desarrollo no convencional más allá de las áreas que ya concentran la mayor actividad productiva.

En paralelo, el Gobierno mendocino trabaja en los primeros contratos de concesión de explotación no convencional y promueve una actualización de la Ley de Hidrocarburos provincial.

La iniciativa busca adaptar las reglas a las nuevas tecnologías y necesidades de la industria, con herramientas destinadas a facilitar proyectos, ofrecer previsibilidad y generar condiciones para atraer capitales.

La combinación de exploración, información geológica y adecuación normativa será clave para determinar el alcance que pueda adquirir Vaca Muerta en Mendoza.

Con las nuevas perforaciones, YPF abre otra instancia para evaluar el potencial del shale mendocino. Los resultados todavía deberán demostrar la viabilidad de futuros desarrollos, pero la campaña representa un paso concreto para ampliar el mapa de oportunidades energéticas de la región.