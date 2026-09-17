El Gobierno de Mendoza aprobó la prórroga por diez años de las concesiones de explotación de hidrocarburos Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande, en el marco del proceso de transferencia de ambas áreas de YPF S.A. a VENOIL S.A.

El proceso se inició en el contexto de la reestructuración de activos convencionales impulsada por YPF a través del denominado Plan Andes. La Provincia autorizó la cesión del 100% de la participación de YPF a VENOIL mediante la Resolución MEyA N° 103/2026 y otorgó a las empresas un plazo para formalizar la escritura pública definitiva. En esa misma resolución estableció que el pedido de prórroga sería analizado en una instancia posterior.

"Autorizada la cesión, avanzamos en una segunda etapa, que fue evaluar la propuesta de prórroga de manera integral”, aseguró la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y en la mísma línea destacó que “no se trata solamente de extender el plazo de las concesiones, sino de hacerlo sobre la base de condiciones concretas de inversión y de un análisis técnico, económico, financiero y legal que garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el operador".

Tras esa evaluación, y con los dictámenes favorables de los organismos intervinientes, la Provincia resolvió otorgar la extensión solicitada. Ambas concesiones tenían vencimiento previsto para el 15 de noviembre de 2027 y, con la prórroga, extienden su vigencia hasta el 15 de noviembre de 2037.

Un plan de inversión de USD 150 millones

Cerro Fortunoso y Valle del Río Grande, ubicadas en Malargüe y pertenecientes a la Cuenca Neuquina, forman parte del Clúster Malargüe, el conjunto de áreas convencionales que YPF incluyó en el Plan Andes II. Se trata de campos maduros, con infraestructura, servicios y capacidades operativas ya instaladas, que bajo un esquema integrado permiten optimizar costos y recuperar actividad.

VENOIL comprometió una inversión firme de USD 91 millones para ambas áreas —USD 32,15 millones en Cerro Fortunoso y USD 58,85 millones en Valle del Río Grande—, destinada a la reactivación de pozos inactivos, workovers, conversiones de pozos productores a inyectores, recuperación mejorada con polímeros e instalaciones de superficie.

El plan contempla además la perforación de nuevos pozos, la primera actividad de este tipo en las áreas en más de seis años: un dato que marca el cambio de estrategia respecto del período previo, en el que la operación se sostuvo sin incorporación de pozos nuevos. A ese compromiso se suman actividades contingentes por USD 59 millones —que incluyen perforaciones adicionales—, sujetas a mecanismos de validación técnica con umbrales de desempeño verificados por la Dirección de Hidrocarburos, lo que lleva el programa integral a USD 150 millones.

"Es una gran noticia que una empresa mendocina comience a operar estas áreas con los contratos ya extendidos. Empieza un proceso de revitalización con foco en aumentar la producción, perforar pozos donde hace años que no se perforaba y desarrollar proyectos de recuperación mejorada. En definitiva, generar valor y trabajo para los mendocinos", sostuvo el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Regalías variables y contraprestaciones

El decreto incorpora un esquema de regalías variable para los hidrocarburos líquidos, con una escala que va del 5% al 16% según el precio efectivamente realizado en boca de pozo, y una alícuota del 12% para el gas natural. El control y la validación del precio declarado estarán a cargo de la Dirección General de Regalías de la Administración Tributaria Mendoza.

"Este esquema permite compartir el riesgo ante la volatilidad de los precios internacionales. Si el precio del barril disminuye y la rentabilidad de las áreas se ve afectada, el porcentaje de regalías acompaña esa baja. Por el contrario, si el precio aumenta, la Provincia percibe un porcentaje mayor", destacó Erio

La Provincia mantiene sus facultades de inspección y fiscalización durante toda la vigencia de las concesiones. La compañía debe facilitar el acceso a las áreas, instalaciones y documentación requerida por la autoridad de aplicación, mantener vigente el seguro ambiental, llevar un registro actualizado del saneamiento de sus pasivos ambientales y ejecutar las remediaciones que correspondan.

El decreto incorpora el compromiso de abandono definitivo de 40 pozos por USD 12 millones y un Programa Quinquenal de Evaluación de Pozos Inactivos que alcanzará al inventario remanente de pozos no productivos del clúster, con informes cuatrimestrales de avance. Las inversiones comprometidas están respaldadas por una garantía de fiel cumplimiento.

"Lo que se aprueba no es una extensión de plazo sin más: es un programa de actividades verificable, con cronograma, con garantía y con consecuencias concretas frente al incumplimiento", concluyó Latorre.