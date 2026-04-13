Vaca Muerta volverá a concentrar la atención de la industria energética con la realización del V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales, que se llevará a cabo del 22 al 24 de abril en el Centro de Convenciones Domuyo, en Neuquén.

El encuentro, organizado por la Society of Petroleum Engineers (SPE) Argentina, reunirá a referentes técnicos, ejecutivos y especialistas locales e internacionales para debatir los próximos desafíos del desarrollo no convencional, en una etapa donde el foco ya no está en el potencial, sino en la eficiencia.

“Vaca Muerta ya demostró que puede competir con los mejores yacimientos no convencionales del mundo. Ahora la discusión es cómo seguimos bajando costos y mejorando la eficiencia sin resignar producción. Espacios como este simposio permiten justamente compartir experiencias concretas y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías en campo”, señaló el vicepresidente de SPE de Argentina Asociación Civil, Daniel Rosato.

En la misma línea, Olivier Houzé, presidente saliente de SPE International, remarcó que “Argentina es hoy una referencia inevitable cuando se habla de no convencionales. Lo que se aprende acá le sirve a toda la industria y explica el interés internacional por seguir de cerca la evolución de Vaca Muerta”.

Con más de 70 trabajos técnicos seleccionados,sobre un total de 140 presentaciones, el simposio abordará innovaciones en perforación, estrategias de terminación, optimización logística y aplicaciones de inteligencia artificial en operaciones reales.

Entre los participantes destacados estará Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a referentes de compañías líderes como Pan American Energy, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y Shell, entre otras.

Bajo el lema “Del conocimiento a la eficiencia”, el evento pondrá el acento en cómo la tecnología, incluyendo inteligencia artificial y computación avanzada, puede mejorar la productividad y reducir costos en toda la cadena de valor, desde la exploración hasta la comercialización.

“Vaca Muerta ya demostró que puede competir con los mejores yacimientos no convencionales del mundo. Ahora el desafío es seguir bajando costos sin perder productividad”, señalaron desde la organización.

En la misma línea, expertos internacionales destacaron que Argentina se consolidó como referencia global en shale, lo que explica el creciente interés por seguir de cerca su evolución. El simposio también incluirá sesiones sobre infraestructura, sustentabilidad y seguridad operacional, además de cursos específicos en inteligencia artificial aplicada y fracturación hidráulica.

En un contexto de expansión sostenida del shale, el evento buscará consolidar a Neuquén como un polo de conocimiento técnico en América Latina y acelerar la adopción de soluciones que permitan a Vaca Muerta escalar su competitividad a nivel global.

El programa incluirá sesiones técnicas, análisis de casos reales e instancias de debate sobre inteligencia artificial, infraestructura, logística, sustentabilidad y seguridad operacional, en una etapa en la que el desafío ya no es demostrar el potencial de Vaca Muerta, sino mejorar la eficiencia del desarrollo para consolidar su competitividad a escala internacional.También se incluyen dos cursos asociados al Simposio: uno sobre Inteligencia Artificial y Computación Cuántica en yacimientos No Convencionales y otro sobre Fracturación Hidráulica.