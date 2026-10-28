PECOM invirtió US$ 900 millones durante 2026 y busca cerrar el año con una producción de 50.000 barriles diarios de petróleo. La compañía, que retomó la operación de yacimientos después de más de dos décadas enfocada en los servicios petroleros, basa su expansión en campos convencionales de Chubut y Mendoza y en la aplicación de tecnologías para recuperar reservas.

El salto productivo se produjo con la incorporación de Manantiales Behr, en Chubut. Según explicó el CEO de la empresa, Horacio Bustillo, PECOM pasó de producir 7.000 barriles diarios a alcanzar los 30.000. La meta es sumar nuevos volúmenes con el desarrollo de sus áreas, entre ellas El Corcobo, en Mendoza.

Bustillo presentó la estrategia durante el encuentro de directivos de empresas realizado en la Argentina Oil & Gas (AOG) 2026, que tuvo lugar en Neuquén. Allí destacó que la compañía busca consolidar una plataforma de producción propia, sin abandonar sus negocios de servicios petroleros, ingeniería y construcción.

La apuesta por los campos maduros

A diferencia de las operadoras que concentran sus inversiones en el shale de Vaca Muerta, PECOM eligió especializarse en yacimientos convencionales con potencial para incrementar sus reservas mediante técnicas de recuperación mejorada.

“Elegimos un nicho concreto que son campos que tengan una oportunidad de desarrollo de reservas incrementales”, explicó Bustillo. La estrategia se concentra en crudos viscosos que no pudieron recuperarse de manera eficiente con los métodos tradicionales de producción.

Uno de los objetivos es extender el uso de la recuperación terciaria con polímeros en los bloques de la compañía. Esta tecnología permite mejorar el desplazamiento del petróleo dentro del reservorio y recuperar parte del crudo que permanece en el yacimiento después de las etapas de extracción primaria y secundaria.

La empresa tiene operaciones en El Trébol-Escalante, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, en Chubut. En Mendoza incorporó el área El Corcobo, que comprende los bloques CNQ-7 Gobernador Ayala, CNQ-7A, Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III.

Construir una nueva etapa

El regreso al upstream responde a una decisión estratégica de sus accionistas, con el objetivo de recuperar el peso que la operación petrolera tuvo históricamente dentro del grupo.

Bustillo señaló que la empresa cuenta con una estructura de servicios e ingeniería que le permite complementar la actividad productiva. Sin embargo, advirtió que el crecimiento requiere tiempo y la consolidación de equipos técnicos y operativos.

El ejecutivo también se refirió a la competencia por el talento en un escenario dominado por la expansión de Vaca Muerta. Si bien reconoció el desafío de atraer trabajadores y profesionales, consideró que la actividad convencional conserva oportunidades propias de desarrollo.

En los próximos dos años, la prioridad será consolidar las bases de la operación y desarrollar el potencial de los activos incorporados. Con una estrategia centrada en la recuperación de campos maduros, PECOM busca ampliar su producción y recuperar protagonismo como operadora petrolera en la Argentina.