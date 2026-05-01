En una operación que refuerza la consolidación del sector petrolero, Pecom firmó un acuerdo con Pluspetrol para adquirir su participación en el bloque El Corcobo, un conjunto de áreas convencionales ubicadas en Mendoza y La Pampa que producen cerca de 18.000 barriles diarios.

La transacción, que incluye las concesiones CNQ-7 Gobernador Ayala, CNQ-7A, Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III, permitirá a la compañía superar los 50.000 barriles diarios operados una vez completado el proceso, sujeto a aprobaciones regulatorias. Con este salto de escala, la empresa busca posicionarse entre los principales operadores de crudo del país.

El CEO de la compañía, Horacio Bustillo, calificó la operación como “un paso histórico” y sostuvo que consolidará a la firma entre los cinco mayores jugadores del sector. Además, destacó que el foco estará en generar valor a partir de una gestión eficiente y del conocimiento técnico aplicado a yacimientos maduros.

El bloque El Corcobo está compuesto por activos convencionales con potencial de recuperación terciaria (EOR), una técnica que permite aumentar el factor de extracción en campos en declino. En ese segmento, Pecom cuenta con experiencia previa, lo que representa una ventaja para extender la vida útil de los yacimientos y mejorar su productividad.

La operación se inscribe en una estrategia más amplia de crecimiento en el upstream, centrada en activos convencionales y en la optimización de campos maduros, un nicho que ha ganado relevancia en la industria local ante la necesidad de sostener la producción.

En los últimos años, Pecom viene consolidando su presencia en el segmento de exploración y producción. Actualmente opera áreas como El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, a las que se sumó recientemente la adquisición de Manantiales Behr. En conjunto, estos activos representaban hasta ahora una producción cercana a los 35.000 barriles diarios, base sobre la cual la compañía proyecta su expansión.

Por su parte, Pluspetrol es uno de los actores históricos del upstream argentino, con fuerte presencia tanto en yacimientos convencionales como no convencionales, incluyendo desarrollos en Vaca Muerta. La venta de su participación en El Corcobo forma parte de una estrategia de optimización de portafolio, orientada a concentrar inversiones en activos de mayor escala y potencial de crecimiento.

Con este acuerdo, el mercado petrolero local suma un nuevo movimiento de concentración y especialización, en un contexto en el que las compañías buscan eficiencia operativa, escala y posicionamiento frente a un escenario energético en transformación.