El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para crear el Fondo Soberano de Río Negro, una herramienta destinada a preservar parte de las regalías y de los ingresos extraordinarios que genere la explotación de recursos naturales.

La iniciativa apunta a evitar que esos recursos queden absorbidos por el gasto corriente y, en cambio, conformar un patrimonio de largo plazo que permita financiar infraestructura y nuevas actividades económicas.

El Gobierno provincial prevé presentar formalmente el proyecto dentro de un mes y buscará que sea aprobado antes de fin de año.

El fondo se nutriría con una porción de las regalías y de los ingresos derivados de grandes proyectos energéticos y mineros. Entre los desarrollos mencionados por Weretilneck aparecen Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el proyecto que permitirá exportar petróleo desde Punta Colorada, y las iniciativas de Gas Natural Licuado (GNL) previstas para la costa rionegrina.

La propuesta toma como referencia la experiencia de otros países que crearon fondos soberanos para administrar los ingresos provenientes de sus recursos naturales. El caso de Noruega aparece como uno de los principales modelos, aunque también vuelve a cobrar relevancia el antecedente argentino de Santa Cruz, donde las regalías petroleras acumuladas durante la década de 1990 generaron fuertes controversias en torno a su administración.

Una reserva para los próximos 15 años

Según explicó el gobernador, la intención es que el fondo permita preservar recursos durante los próximos 10 a 15 años para destinarlos posteriormente a proyectos estratégicos.

“Los gastos del Estado no son solamente salarios”, planteó Weretilneck al defender la necesidad de que una parte de los ingresos extraordinarios tenga un destino diferente al funcionamiento cotidiano de la administración pública.

El desafío estará ahora en definir las reglas que regirán el fondo. El proyecto deberá establecer cómo se administrarán las inversiones, qué organismos tendrán responsabilidades de control y bajo qué circunstancias el Estado podrá utilizar los recursos acumulados.

Ese esquema será determinante para garantizar que el fondo conserve su finalidad a través de los distintos gobiernos y no se transforme en una fuente adicional para cubrir desequilibrios presupuestarios.

La decisión rionegrina se conoce en un momento de fuerte expectativa por el crecimiento de la actividad energética en la provincia y por su creciente vinculación con el desarrollo de Vaca Muerta.

El avance del VMOS y los proyectos de GNL en la costa atlántica podrían incrementar los ingresos asociados a la actividad hidrocarburífera y, al mismo tiempo, consolidar a Río Negro como una de las principales plataformas de exportación de la producción de la Cuenca Neuquina.