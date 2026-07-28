El proyecto que promete cambiar para siempre el mapa petrolero argentino ya entró en su etapa decisiva. Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto impulsado por YPF junto a otras siete compañías, ya superó el 70% de avance de obra y se prepara para concretar un paso histórico: las primeras exportaciones de petróleo desde Punta Colorada, en Río Negro, previstas para fines de este año o comienzos de 2027.

La obra, que demanda una inversión cercana a los US$ 3.000 millones, conectará la producción de Vaca Muerta con una nueva terminal marítima sobre el Atlántico. El plan inicial prevé exportar 180.000 barriles diarios de petróleo, aumentar ese volumen a 550.000 barriles por día durante el tercer trimestre de 2027 y alcanzar una capacidad de 700.000 barriles diarios en 2028.

Durante una exposición ante la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, la gerenta de Estrategia de YPF, Maia Goldin, destacó el ritmo de ejecución del emprendimiento. "Este proyecto tiene un grado de avance de más del 70%. Es un proyecto que tiene varias compañías detrás, fue un trabajo muy arduo de coordinación entre múltiples empresas y, sin lugar a dudas, es un ejemplo de una sinergia superexitosa dentro de la industria", afirmó.

Goldin también confirmó que la primera exportación de crudo desde Punta Colorada se realizará "entre fines de 2026 y comienzos de 2027" y sostuvo que el impacto económico será enorme. Según explicó, el proyecto permitirá generar ingresos por exportaciones del orden de los US$ 15.000 millones anuales hacia 2030, con posibilidades de superar los US$ 20.000 millones en los años siguientes.

La ejecutiva remarcó además el salto que dio la formación neuquina en materia de productividad. "Hoy en día en Vaca Muerta tenemos estándares de producción y competitividad que son iguales o superiores a los de grandes compañías que producen shale en Estados Unidos", aseguró, al destacar el potencial que tiene el desarrollo no convencional argentino.

VMOS es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. El oleoducto unirá los principales bloques productores de Neuquén con la costa rionegrina, donde los buques cargarán el petróleo para abastecer mercados de todo el mundo, consolidando a Punta Colorada como una nueva puerta de salida para el crudo argentino.

El avance del proyecto coincide con un fuerte crecimiento del sector energético. De acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la balanza energética registró en junio un superávit de US$ 611 millones, con exportaciones por US$ 1.406 millones e importaciones por US$ 794 millones. En ese contexto, el nuevo oleoducto aparece como una de las obras más ambiciosas para potenciar las exportaciones y el ingreso de divisas del país.