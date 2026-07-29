El Gobierno de Río Negro puso en marcha un nuevo proceso para impulsar la actividad hidrocarburífera provincial con la licitación de dos áreas maduras que demandarán una inversión mínima de 11,9 millones de dólares durante los primeros cinco años de concesión.

La convocatoria alcanza a las áreas Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Prado, donde la Provincia busca recuperar niveles de producción, optimizar recursos existentes y generar nuevas oportunidades para el sector energético rionegrino.

A través del Decreto 701/2026, el Gobierno provincial declaró de interés público la iniciativa presentada por la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA), aprobó el pliego de bases y condiciones y habilitó el Concurso Público Nacional e Internacional para otorgar una concesión integrada de explotación. La apertura de ofertas está prevista para el próximo 4 de septiembre en Cipolletti, donde las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas para hacerse cargo de la operación de ambos bloques.

El esquema definido por la Provincia contempla una única concesión para las dos áreas, una decisión que permitirá unificar la planificación, mejorar la eficiencia operativa y aprovechar de manera más estratégica los recursos técnicos y económicos disponibles.

El programa mínimo de inversiones incluye la recuperación de pozos inactivos o con baja productividad mediante tareas de pulling, workover, nuevos punzados, repunzados y fracturas hidráulicas, con el objetivo de incrementar la extracción de hidrocarburos y aprovechar reservas remanentes.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa forma parte de una política energética orientada a sostener la actividad convencional, atraer nuevas inversiones, preservar puestos de trabajo y garantizar la continuidad de las operaciones bajo estándares de seguridad y cuidado ambiental.

La licitación también abre la posibilidad de que las empresas mejoren la inversión mínima prevista, generando un escenario competitivo que podría ampliar el impacto económico de los proyectos. Con esta estrategia, Río Negro busca darle una nueva etapa de desarrollo a sus yacimientos maduros y consolidar a los hidrocarburos como una actividad clave dentro de la matriz productiva provincial, acompañando el crecimiento energético de la región patagónica.

La iniciativa representa una oportunidad para poner nuevamente en valor áreas con trayectoria dentro de la producción convencional rionegrina, que cuentan con infraestructura existente y potencial para incrementar su rendimiento mediante nuevas tecnologías y estrategias de recuperación secundaria y terciaria. La incorporación de inversiones permitirá extender la vida útil de los yacimientos y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Además del impacto productivo, la reactivación de estas áreas busca fortalecer la cadena de valor vinculada a los hidrocarburos, generando movimiento para empresas de servicios, proveedores regionales y mano de obra especializada. De esta manera, la Provincia apunta a consolidar un esquema energético que combine inversión, producción y desarrollo económico local.