Neuquén volverá a ocupar el centro de la escena energética nacional. Del 19 al 22 de octubre, la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 (AOG) reunirá en el Espacio DUAM a más de 400 marcas expositoras y espera recibir a 20 mil empresarios, profesionales, técnicos y trabajadores de una industria que tiene en Vaca Muerta su principal motor de expansión.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la exposición llega en un momento clave para el sector hidrocarburífero. La formación neuquina concentra cerca del 79% de la producción argentina de petróleo y el 77% del gas natural, cifras que reflejan el cambio de escala de una actividad cada vez más estratégica para la economía nacional.

Según los datos consignados para esta edición, Vaca Muerta produce alrededor de 715 mil barriles diarios de petróleo y unos 123 millones de metros cúbicos de gas por día. En apenas doce meses, sumó aproximadamente 157 mil barriles diarios de crudo, mientras que su producción petrolera se multiplicó casi doce veces en los últimos ocho años.

El crecimiento explica por qué Neuquén se convirtió en una plaza central para las grandes compañías, las empresas de servicios y cientos de proveedores que participan de la cadena de valor energética.

El próximo desafío: convertir producción en desarrollo

La expansión del shale abre una oportunidad que va más allá de los yacimientos. Más producción significa también una mayor demanda de transporte, infraestructura, logística, tecnología, almacenamiento y capacidad para evacuar los hidrocarburos hacia los centros de consumo y los mercados internacionales.

En ese escenario, el desafío es sostener el ritmo de crecimiento y evitar que las limitaciones de infraestructura condicionen el potencial productivo. El objetivo es que el petróleo y el gas de Vaca Muerta se traduzcan en mayores exportaciones, ingreso de divisas, inversiones y nuevas oportunidades laborales. Las perspectivas de largo plazo también alimentan las expectativas.

Un estudio del IAPG citado en los datos de referencia estimó en 30.170 millones de barriles los recursos de petróleo técnicamente recuperables de Vaca Muerta, un 89% más que la estimación de 2013.

Una vidriera para los negocios y el empleo

El impacto de la actividad se extiende mucho más allá de los pozos. Construcción, transporte, metalmecánica, servicios especializados y soluciones tecnológicas forman parte de una red empresarial que acompaña la evolución de la industria y encuentra en estos encuentros oportunidades para generar vínculos comerciales.

Durante cuatro jornadas, la AOG Patagonia 2026 funcionará como punto de encuentro para compañías, inversores y proveedores que buscan ampliar negocios, presentar innovaciones y fortalecer su participación en el desarrollo energético.

Para Neuquén, la oportunidad es doble: consolidar su liderazgo productivo y lograr que esa posición se traduzca en más actividad económica, empleo y desarrollo para la provincia.

Con Vaca Muerta en plena expansión, la cumbre petrolera llegará para mostrar la dimensión que alcanzó el shale argentino y poner sobre la mesa el próximo gran objetivo: transformar el potencial energético en crecimiento sostenido, infraestructura y nuevos mercados para el país.