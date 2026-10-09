En su segunda visita a Neuquén, Javier Milei participará de la inauguración oficial de la expo AOG Patagonia 2026

El presidente Javier Milei visitará Neuquén el próximo lunes 19 de octubre para encabezar la inauguración oficial de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, la exposición que concentra a las principales empresas y referentes del sector hidrocarburífero. La agenda incluye una reunión con el gobernador Rolando Figueroa, un discurso ante empresarios y ejecutivos y una recorrida por la feria que se desarrollará en el Espacio DUAM.

La visita fue confirmada por fuentes de Presidencia de la Nación a un portal especializado y a un medio neuquino. Será la segunda visita oficial de Milei a la provincia desde que asumió la Presidencia.

La presencia del jefe de Estado tendrá lugar en un momento clave para la actividad energética, con Vaca Muerta como uno de los ejes de la estrategia exportadora argentina y con proyectos de infraestructura y nuevas inversiones en el centro de la agenda del sector.

Cómo será la agenda de Javier Milei en Neuquén

Según la información difundida, Milei arribará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por Figueroa y representantes de las principales compañías petroleras que participarán de la exposición.

Luego, el Presidente y las autoridades mantendrán una reunión privada para repasar la agenda hidrocarburífera y el avance de los proyectos energéticos en la región.

La actividad continuará en el Espacio DUAM, donde Milei brindará un discurso en el Auditorio Tromen, encabezará el tradicional corte de cintas de la inauguración oficial y recorrerá los espacios de la exposición. Al finalizar, tiene previsto regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

La organización del operativo de seguridad y la logística del itinerario estarán a cargo de Presidencia de la Nación. Por el momento, la información de referencia no detalla horarios precisos ni cortes de tránsito asociados con la visita.

El gobernador Figueroa durante su estadía en País en el marco de la reciente Argentina Week - Foto: Archivo

Figueroa y Milei, con Vaca Muerta como eje del encuentro

El gobernador Rolando Figueroa recibirá al Presidente después de haber integrado recientemente la comitiva oficial que participó de la Argentina Week en París, una agenda orientada a promover oportunidades de inversión y presentar el potencial productivo del país ante capitales internacionales.

Aunque pertenecen a espacios políticos diferentes, Figueroa destacó la relación que mantiene con Milei. El desarrollo energético constituye uno de los principales puntos de articulación entre la Provincia y la Nación, por el peso que tienen los hidrocarburos en la economía neuquina y su incidencia en las exportaciones argentinas.

La reunión entre ambos, prevista para el lunes 19 de octubre, permitirá repasar el estado de los proyectos en marcha y las perspectivas de crecimiento de la actividad. No se difundió, en el material de referencia, una agenda pública con anuncios concretos para ese encuentro.

RIGI, inversiones y exportaciones: qué se juega en Vaca Muerta

Vaca Muerta se consolidó como un activo estratégico para la economía nacional por su potencial para incrementar la producción de petróleo y gas, generar divisas y ampliar las exportaciones. En ese escenario, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ocupa un lugar central en la estrategia oficial para atraer capitales destinados a proyectos de gran escala.

De acuerdo con las cifras incluidas en la información de referencia, los proyectos vinculados con Vaca Muerta que ya obtuvieron aprobación bajo ese régimen suman alrededor de US$ 21.800 millones. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran desarrollos de Pluspetrol y Tecpetrol, además de infraestructura asociada al oleoducto Vaca Muerta Sur.

A su vez, las solicitudes en trámite superarían los US$ 77.000 millones, impulsadas principalmente por iniciativas de escala internacional como Argentina LNG y el plan LLL Oil de YPF. Esos montos corresponden a proyectos y solicitudes de inversión, por lo que no deben interpretarse como capital ya desembolsado.

Para Neuquén, la evolución de estas iniciativas tiene consecuencias que van más allá de la actividad petrolera. El crecimiento del sector puede repercutir en la demanda de empleo, los servicios, el transporte, la infraestructura y la actividad de proveedores y pequeñas y medianas empresas. El alcance de esos efectos dependerá del avance efectivo de los proyectos y de las inversiones que se concreten.

AOG Patagonia 2026: cuándo y dónde se realizará

Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 se desarrollará del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén capital. La exposición es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina.

AOG Patagonia 2026 reunirá a más de 400 empresas expositoras, entre operadoras, compañías de servicios, proveedores y pymes. Durante las cuatro jornadas, la agenda sectorial estará atravesada por los desafíos de la producción no convencional, las obras de transporte de petróleo y gas, los proyectos de exportación y la incorporación de nuevas tecnologías.

Para el entramado empresarial, el encuentro representa una oportunidad para establecer contactos comerciales, presentar servicios y explorar oportunidades de negocios vinculadas con la expansión de Vaca Muerta.

La inauguración presidencial será uno de los momentos centrales de la primera jornada, que combinará la agenda institucional con las actividades comerciales y técnicas de la exposición.

Qué deben tener en cuenta los vecinos de Neuquén

La llegada del Presidente y el operativo de seguridad pueden generar modificaciones puntuales en la circulación durante su recorrido por la ciudad de Neuquén. Sin embargo, la información disponible no confirma cortes de calles, restricciones específicas ni horarios de afectación del tránsito.

Quienes tengan previsto circular por la zona del aeropuerto o del Espacio DUAM el lunes 19 deberán estar atentos a eventuales comunicaciones oficiales sobre desvíos, accesos y medidas de seguridad. También será importante consultar las condiciones de ingreso y acreditación de la exposición antes de concurrir.

Hasta el momento, el cronograma difundido no incluye detalles suficientes para anticipar qué sectores de la ciudad podrían verse afectados ni cuánto tiempo durarían eventuales restricciones.

La segunda visita presidencial de Milei a Neuquén

La visita prevista para el 19 de octubre será la segunda de Javier Milei a Neuquén como Presidente de la Nación. Su primer antecedente en la provincia tuvo lugar en agosto de 2024, cuando recorrió Loma Campana, uno de los desarrollos emblemáticos de Vaca Muerta.

En esta nueva oportunidad, el mandatario llegará a la capital provincial para participar de una exposición que reúne a los principales actores de la industria energética. La agenda volverá a poner en primer plano el vínculo entre el Gobierno nacional, la administración neuquina y las empresas que buscan ampliar la producción y la infraestructura necesarias para fortalecer el perfil exportador del sector.