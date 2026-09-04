Vaca Muerta recuperó parte del ritmo de actividad durante agosto, aunque todavía permanece por debajo de los niveles que había alcanzado durante el primer semestre. La formación neuquina registró 2.262 etapas de fractura hidráulica, 252 más que en julio, lo que representa un crecimiento mensual del 12,5%.

El dato surge del relevamiento mensual de la Fundación Contactos Energéticos y confirma una recuperación respecto del piso marcado en julio, cuando se habían contabilizado 2.010 punciones. Aun así, agosto terminó como el segundo mes con menor actividad del año, apenas por encima de julio.

La desaceleración se hace más evidente frente al desempeño del primer semestre. Luego de seis meses consecutivos por encima de las 2.300 etapas, la actividad alcanzó en junio su máximo histórico, con 2.760 fracturas. Desde entonces, la cantidad de punciones cayó durante dos meses consecutivos.

Más petróleo y menos gas

El cambio en la composición de la actividad explica buena parte de esta dinámica. Durante agosto, el 86,4% de las fracturas estuvo destinado a desarrollos petroleros, mientras que el 13,6% correspondió a gas natural. La menor participación del gas está vinculada con el cierre de parte de la campaña de pozos gasíferos y con una mayor dosificación de los trabajos por parte de las compañías de cara al último tramo del año.

En agosto fueron siete las empresas que realizaron fracturas en Vaca Muerta. YPF volvió a liderar con 998 etapas, cerca del 44% del total mensual. Vista Energy quedó segunda, con 416, y Tecpetrol completó 228. Entre YPF y Vista concentraron más del 62% de las fracturas realizadas durante el mes.YPF concentró sus trabajos en La Amarga Chica, Loma Campana y Lajas Este, con servicios de Halliburton. Vista Energy operó en Bajada del Palo Oeste y Bajada del Palo Este, con trabajos de SLB y Calfrac.

Tecpetrol, en tanto, realizó sus fracturas en Los Toldos Este 2, mientras que Phoenix Global completó 112 etapas en Mata Mora Oeste. Shell sumó 211 etapas en Cruz de Lorena y Pluspetrol, 156 en Bajo del Choique. En el acumulado de 2026, YPF concentra el 47,5% de las etapas de fractura realizadas en la formación.

El acumulado ya supera todo 2024

Pese a la desaceleración de los últimos dos meses, el balance anual de Vaca Muerta continúa mostrando un fuerte crecimiento. Entre enero y agosto se contabilizaron 19.230 etapas de fractura, un 17% más que durante el mismo período de 2025. El acumulado también ya superó las 17.814 etapas realizadas durante todo 2024.

El promedio mensual de los primeros ocho meses del año se ubica en torno a las 2.400 fracturas. Para alcanzar las más de 28.000 etapas que proyecta el sector para 2026, la formación debería sostener unas 2.190 punciones mensuales durante el último cuatrimestre. Agosto, con sus 2.262 etapas, quedó por encima de ese umbral. De mantenerse el ritmo actual, el año podría cerrar en torno a las 28.000-28.300 etapas, frente a las casi 24.000 registradas durante 2025.

La capacidad está, la decisión es otra

El principal interrogante para los próximos meses no pasa necesariamente por la disponibilidad de equipos de fractura, sino por el nivel de actividad que decidan sostener las operadoras. Según los relevamientos de la Fundación Contactos Energéticos, alrededor del 30% de la capacidad de bombeo de Vaca Muerta permanece ociosa. El escenario muestra así una formación que mantiene una capacidad operativa suficiente para sostener niveles elevados de actividad, pero con empresas que comenzaron a administrar el ritmo de sus campañas en el segundo semestre. El repunte de agosto permite alejarse del piso de julio, aunque todavía no alcanza para recuperar la velocidad que Vaca Muerta había mostrado hasta junio.