La petrolera Vista Energy anunció una fuerte actualización de su plan de crecimiento para el período 2026-2028 luego de concretar la adquisición de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en Vaca Muerta.

Con esta operación, la compañía incorporará 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) y alcanzará una producción superior a los 160.000 boe/d, consolidándose como la principal productora independiente de petróleo de la Argentina.

La operación representa un nuevo salto de escala para la empresa fundada y conducida por Miguel Galuccio, que además se posiciona como el mayor exportador de crudo del país.

“La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta. En apenas ocho años pasamos de ser un startup petrolero a convertirnos en el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país”, afirmó Galuccio, presidente y CEO de la compañía.

En paralelo con la expansión operativa, Vista anunció que invertirá durante este año USD 1.800 millones, cifra que representa un incremento del 12,5% respecto de lo proyectado en noviembre del año pasado. Además, elevó de manera significativa sus previsiones financieras para los próximos años.

La compañía proyecta alcanzar un EBITDA ajustado de USD 3.000 millones en 2026, lo que implica una mejora del 58% frente a los USD 1.900 millones estimados anteriormente. Para el período 2026-2028, Vista prevé inversiones por USD 5.600 millones, un 17% más que lo informado en noviembre de 2025. El objetivo será alcanzar una producción de 208.000 barriles diarios equivalentes hacia 2028, un 16% por encima de la meta anunciada previamente.

Desde su creación, la empresa ya acumula inversiones por más de USD 6.500 millones en la Argentina, principalmente destinadas al desarrollo de Vaca Muerta.

La actualización del plan estratégico también contempla una mejora sustancial en la generación de caja. Vista estima obtener un free cash flow acumulado de USD 2.800 millones entre 2026 y 2028, un 87% más que los USD 1.500 millones previstos anteriormente.

Parte de esos recursos serán destinados a reducir deuda financiera y fortalecer el balance de la compañía. En ese marco, la petrolera adelantó que buscará acelerar su objetivo de bajar el índice de apalancamiento neto a 1.0x hacia fines de 2026, dos años antes de la meta original.

De cara al largo plazo, Vista también actualizó su visión hacia 2030. La empresa proyecta alcanzar una producción de 250.000 barriles equivalentes diarios, un 25% superior a la previsión de 200.000 barriles diarios presentada el año pasado.

La petrolera estima además generar un free cash flow recurrente de USD 2.000 millones anuales hacia 2030, impulsado por mayores niveles de producción y por la consolidación de eficiencias operativas en sus desarrollos en Vaca Muerta