YPF avanza en la comercialización de Argentina LNG y está cerca de cerrar entre dos y tres contratos de venta de gas natural licuado (GNL), por un volumen conjunto de entre 500.000 y 1,5 millones de toneladas anuales. El objetivo de la compañía es asegurar estos compradores antes de la decisión final de inversión del proyecto, prevista para noviembre.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó el avance durante su participación en Gastech 2026, la conferencia internacional de la industria energética que se desarrolla en Bangkok. La búsqueda de contratos comerciales es uno de los pasos centrales para respaldar el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta.

Argentina LNG contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, mediante dos unidades flotantes de licuefacción de 6 millones de toneladas cada una. El proyecto es desarrollado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, el brazo energético de ADNOC, con participaciones prácticamente iguales.

Compradores antes de la inversión

Marín señaló que los acuerdos comerciales deberían estar encaminados antes de avanzar con la decisión final de inversión. Consultado sobre el financiamiento completo del proyecto, sostuvo que todavía no estará cerrado para noviembre, aunque habrá cartas de intención que indiquen el avance del proceso.

En paralelo, YPF trabaja con bancos comerciales y agencias de crédito a la exportación para estructurar el financiamiento de la iniciativa, cuyo costo estimado ronda los US$24.000 millones para esta etapa del proyecto.

Los potenciales compradores están vinculados principalmente con mercados internacionales que buscan asegurar nuevos proveedores de GNL. Según información publicada por El Cronista, las negociaciones incluyen empresas de Japón, Italia y Alemania, aunque los nombres no fueron difundidos oficialmente por acuerdos de confidencialidad.

Los socios internacionales de YPF no solo participan del desarrollo de Argentina LNG. Eni y XRG también serán compradores de parte de la producción, por lo que una porción del GNL ya tiene destino dentro del propio consorcio.

Los contratos que YPF busca cerrar ahora permitirán avanzar sobre el volumen destinado al mercado abierto y fortalecer la comercialización del proyecto antes de la decisión final de inversión.

Vaca Muerta, infraestructura y exportaciones

El proyecto busca transformar el crecimiento de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de gas a gran escala. Para eso será necesario combinar el aumento de la producción con nueva infraestructura de transporte, procesamiento y licuefacción.

La iniciativa prevé producir GNL en unidades flotantes ubicadas frente a la costa atlántica argentina. De concretarse, Argentina LNG permitirá ampliar el alcance internacional del gas de Vaca Muerta y sumar una nueva vía de exportación energética.

Marín destacó además la ubicación geográfica de la Argentina, con salida al Atlántico y posibilidades de abastecer distintos mercados internacionales. El contexto global también abrió oportunidades para nuevos proveedores, luego de las interrupciones que afectaron el suministro de GNL desde Medio Oriente y llevaron a compradores asiáticos a buscar alternativas.

El cronograma de YPF

El próximo hito es la decisión final de inversión prevista para noviembre. Para llegar a esa instancia, YPF deberá avanzar simultáneamente en la comercialización del GNL, el financiamiento y la estructuración de la infraestructura necesaria.

La compañía prevé que, una vez tomada la decisión de inversión, comiencen las primeras obras y se abra una etapa de varios años de construcción y desarrollo.

Para YPF, Argentina LNG representa el paso siguiente al crecimiento de Vaca Muerta: pasar de aumentar la producción de gas a colocarla de manera sostenida en los mercados internacionales.