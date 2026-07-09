La provincia de Neuquén dio un nuevo paso para uno de los proyectos energéticos más importantes de las próximas décadas. El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley 3566, que aprobó el Acta Acuerdo firmada entre la Provincia e YPF para impulsar el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), una iniciativa que busca ampliar la capacidad de exportación del gas producido en Vaca Muerta.

Con la entrada en vigencia de la norma, quedó ratificada la garantía de estabilidad fiscal provincial por hasta 30 años para las áreas alcanzadas por el proyecto que adhieran al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una condición considerada central para avanzar con inversiones de largo plazo.

La ley que abre el camino para el proyecto

La Ley 3566 respalda el acuerdo firmado el 4 de junio entre la Provincia e YPF y establece el marco jurídico que acompañará el desarrollo del proyecto de licuefacción de gas.

El régimen especial alcanzará a las concesiones no convencionales Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II, siempre que se mantenga vigente el RIGI.

Durante el debate legislativo, Figueroa había definido el proyecto como "una oportunidad histórica" para convertir el potencial gasífero de Neuquén en una nueva etapa de desarrollo económico.

Seguridad para inversiones que demandan décadas

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la estabilidad fiscal que la Provincia garantiza por hasta 30 años desde la puesta en marcha de cada etapa del proyecto.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el gobernador explicó que estas garantías son necesarias para brindar previsibilidad a inversiones que requieren desembolsos multimillonarios y plazos de ejecución de varias décadas.

La aprobación de la ley también busca ofrecer un marco de seguridad jurídica para acompañar una inversión estratégica vinculada con la industrialización y exportación del gas neuquino.

Obras, infraestructura y un nuevo gasoducto

El acuerdo también contempla un compromiso de YPF de invertir 175 millones de dólares en infraestructura. Esos recursos podrán ejecutarse mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos que serán definidos junto con el gobierno provincial.

Según lo establecido en el acta, esas inversiones deberán traducirse en mejoras para las comunidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, con obras de infraestructura y servicios.

Además, el proyecto prevé la construcción de un gasoducto específico para abastecer el complejo exportador de GNL, junto con infraestructura destinada a incrementar la producción y el transporte de gas.

El objetivo: llevar el gas de Vaca Muerta a nuevos mercados

El desarrollo del Gas Natural Licuado permitirá procesar parte del gas extraído en Vaca Muerta para comercializarlo en mercados internacionales a través de exportaciones.

La iniciativa apunta a ampliar la capacidad exportadora de la provincia, agregar valor a la producción, impulsar nuevas inversiones y consolidar a Neuquén como el principal centro energético del país, en una etapa que demandará infraestructura, empleo y nuevas cadenas de actividad económica.