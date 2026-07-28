YPF dio un nuevo paso para poner en marcha el megaproyecto Argentina LNG al iniciar el trámite de la licencia ambiental que habilitará la perforación de los primeros 12 pozos en el bloque Meseta Buena Esperanza, en Vaca Muerta. La iniciativa forma parte del desarrollo que permitirá abastecer de gas natural a la futura planta de licuefacción que se proyecta en la costa de Río Negro para exportar GNL.

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén confirmó que se encuentra en evaluación el proyecto denominado "Informe Ambiental Proyecto LNG_LOC-MBE-004, 038, 105 e Instalaciones Asociadas", presentado por YPF para avanzar en el desarrollo del área.

El plan contempla la construcción de tres locaciones con sus caminos de acceso, la perforación y completación de 12 pozos horizontales, el tendido de cinco ductos, dos instalaciones concentradas para el tratamiento del gas y toda la infraestructura necesaria para su operación.

La obtención de esta licencia representa el primer paso formal hacia la etapa operativa del proyecto Argentina LNG, considerado uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos del país. El gas extraído en Vaca Muerta será enviado a los buques de licuefacción que se instalarán sobre la costa rionegrina para abastecer los mercados internacionales.

El desarrollo surge del acuerdo firmado entre el Gobierno de Neuquén e YPF, mediante el cual la Provincia otorgó cinco Concesiones de Explotación No Convencional (CENCH) sobre los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II, destinados exclusivamente al abastecimiento del proyecto exportador.

Como parte de ese compromiso, la compañía realizará una inversión inicial de USD 160,9 millones para ejecutar el plan piloto en Meseta Buena Esperanza I. Las tareas estarán concentradas en los nodos LNG_LOC-MBE-004, LNG_LOC-MBE-038 y LNG_LOC-MBE-105.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo prevé perforar 12 pozos horizontales de 2.000 metros de rama lateral, con 33 etapas de fractura hidráulica por pozo. La producción se distribuirá en cinco pads, un esquema que permite optimizar la ocupación de superficie y replicar el modelo de desarrollo masivo que hoy caracteriza a Vaca Muerta.

El proyecto también contempla obras de infraestructura para transportar el gas. Entre ellas se destacan cinco ductos equipados con trampas para herramientas de mantenimiento y dos plantas concentradoras donde el fluido será tratado, medido e incorporado al sistema troncal de transporte.

En paralelo al avance regulatorio, YPF continúa estructurando el negocio junto a sus socios internacionales. El consorcio está integrado por la italiana ENI y la empresa XRG, de Abu Dhabi, que tendrán una participación del 32% cada una en las cinco áreas destinadas a producir gas para Argentina LNG, mientras que YPF conservará el 36%.

El próximo objetivo será asegurar el financiamiento internacional necesario para concretar la inversión total del proyecto. Las compañías trabajan para alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) antes de fin de año, un paso determinante para iniciar la construcción de la infraestructura que posicionará a la Argentina entre los grandes exportadores mundiales de gas natural licuado.