Argentina LNG: por qué Techint perdió la licitación y la obra quedó en manos de Pumpco

La estadounidense Pumpco, subsidiaria de MasTec, fue adjudicataria de la construcción de los ductos que transportarán gas desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro para abastecer el proyecto Argentina LNG, luego de presentar una oferta económica un 15% inferior a la realizada por Techint.

La empresa integrará el consorcio junto a la italiana Bonatti y la firma argentina Contreras Hermanos, que tendrá a su cargo una de las obras de infraestructura energética más importantes del país, con una inversión estimada en más de US$1.200 millones para la construcción de los ductos y un proyecto integral que supera los US$ 3.000 millones.

La adjudicación representa el tercer revés consecutivo para Techint en las principales licitaciones vinculadas con la infraestructura de exportación de gas de Vaca Muerta. El grupo que lidera Paolo Rocca ya había quedado relegado en proyectos recientes como el gasoducto San Matías Pipeline y ahora volvió a perder frente a un competidor internacional.

El contrato contempla la construcción de dos ductos paralelos de aproximadamente 527 kilómetros entre Neuquén y la costa rionegrina: un gasoducto de 48 pulgadas, destinado a abastecer las futuras plantas de licuefacción, y un poliducto de 24 pulgadas para transportar líquidos asociados a la producción.

El proyecto forma parte de Argentina LNG, la iniciativa que desarrollan YPF y la italiana ENI para exportar hasta 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) hacia Europa, principalmente a Italia y Alemania.

Pumpco pertenece a MasTec, uno de los mayores grupos constructores de infraestructura energética de Estados Unidos. La compañía es controlada por el empresario cubano-estadounidense Jorge Mas, quien junto a su hermano José Mas y David Beckham es propietario del club Inter Miami, donde juega Lionel Messi.

Aunque la empresa ya había participado en otras licitaciones de infraestructura energética en Argentina, esta es su primera gran adjudicación en el país y su desembarco más importante en el desarrollo de Vaca Muerta.La presencia de la italiana Bonatti responde a la alianza estratégica entre YPF y ENI, mientras que Contreras Hermanos aporta experiencia en obras de infraestructura energética en Argentina.

Con esta adjudicación, el proyecto Argentina LNG avanza en una de sus etapas clave para desarrollar la infraestructura que permitirá incrementar las exportaciones de gas de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales, uno de los objetivos centrales de la estrategia energética del país.