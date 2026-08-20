La expansión de Vaca Muerta también se refleja en las refinerías de YPF. Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía alcanzó récords históricos de procesamiento de crudo y llevó a USD 23,2 por barril el EBITDA generado por el negocio de refinación, un 79% más que en el mismo período de 2025.

El volumen procesado llegó a 350.800 barriles diarios, un 16% más interanual, mientras que las plantas operaron al 104% de su capacidad nominal. El resultado permitió aumentar la producción de combustibles y atender el crecimiento de la demanda local.

El negocio de Midstream & Downstream generó un EBITDA ajustado de USD 967 millones durante el trimestre, con un crecimiento del 62% respecto del período anterior. Uno de los datos destacados por YPF es que, por segundo trimestre consecutivo de 2026, la compañía no necesitó importar naftas ni gasoil. El mayor procesamiento permitió alcanzar récords de producción de naftas y destilados medios, mientras las ventas locales de combustibles llegaron a 3,869 millones de metros cúbicos, con un aumento del 7% trimestral. La mayor disponibilidad también permitió abastecer a otros refinadores y ampliar las exportaciones de nafta.

Más capacidad para procesar el shale

El crecimiento está directamente relacionado con la expansión del crudo de Vaca Muerta. YPF adaptó parte de sus instalaciones para recibir una mayor proporción de petróleo liviano proveniente de la formación neuquina. En Luján de Cuyo se completó además la modernización de las unidades Topping para operar con crudo liviano de Vaca Muerta y en julio comenzó a funcionar una nueva unidad de hidrotratamiento de gasoil.

La compañía también aprobó inversiones para instalar unidades similares en La Plata y Plaza Huincul. Durante el trimestre, YPF destinó USD 213 millones a inversiones en Midstream & Downstream. El salto en la refinación ocurre mientras YPF y sus socios avanzan en nuevas obras para sacar más petróleo de la Cuenca Neuquina.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) alcanzó un avance cercano al 80% y apunta a concretar sus primeras exportaciones de crudo desde Punta Colorada durante el primer trimestre de 2027. La infraestructura es clave para que el crecimiento de la producción de Vaca Muerta no quede limitado por la capacidad de transporte y evacuación.

El desempeño industrial contribuyó además al resultado financiero récord de YPF: la compañía cerró el segundo trimestre con un EBITDA ajustado consolidado de USD 2.804 millones y redujo su deuda neta a USD 7.654 millones, con un nivel de apalancamiento de 1,1 veces.