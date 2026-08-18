YPF avanza con uno de los proyectos de infraestructura gasífera más importantes de Vaca Muerta: la construcción de una Planta Integrada de Tratamiento de Gas (IGTP) que tendrá como objetivo acondicionar la producción de la Cuenca Neuquina para su posterior exportación como Gas Natural Licuado (GNL).

De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la planta se ubicará en un predio de 525 hectáreas en el bloque Meseta Buena Esperanza, en el departamento Confluencia, al norte de Cutral Co y Plaza Huincul. La infraestructura será una pieza central del proyecto Argentina LNG y permitirá recibir gas crudo de tres bloques productivos de Vaca Muerta, separar agua, condensados e impurezas y acondicionar el metano para su transporte hacia la costa de Río Negro.

El proyecto contempla una inversión estimada de US$2.100 millones. Las primeras tareas están previstas para fines de 2026, mientras que la construcción principal comenzaría en 2027. La obra demandaría unos tres años y alcanzaría su pico de empleo en 2028, con más de 4.500 trabajadores.

Del gas de Vaca Muerta al GNL

La planta tendrá capacidad para procesar el gas proveniente de aproximadamente 1.416 pozos no convencionales, agrupados en unos 330 pads de perforación, durante los 25 años previstos de operación. El gas llegará a la IGTP mediante unos 300 kilómetros de líneas troncales de recolección. Una vez tratado, el metano será comprimido y transportado hacia las unidades flotantes de licuefacción que se proyectan en el Golfo San Matías, en Río Negro. Para conectar ambos puntos se prevé un gasoducto de 48 pulgadas y unos 520 kilómetros de extensión. En paralelo, un poliducto de 24 pulgadas y similar longitud trasladará hacia la costa los líquidos y condensados obtenidos durante el procesamiento.

La capacidad final de la planta estará asociada a una producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL (12 MTPA). El desarrollo se dividirá en dos etapas: la primera permitirá alcanzar 6 MTPA y estará vinculada al primer buque de licuefacción, mientras que la segunda completará la capacidad necesaria para abastecer al segundo FLNG.

Una planta con infraestructura propia

El complejo fue diseñado para operar de manera autónoma y contará con sistemas propios de generación eléctrica mediante turbinas de gas. También tendrá un sistema específico para abastecimiento de agua. El proyecto contempla una toma sobre la margen sur del río Neuquén y un acueducto subterráneo de 15,8 kilómetros, con una capacidad máxima de transporte de 29.000 metros cúbicos diarios. La superficie operativa será de unas 175 hectáreas, dentro del predio total de 525 hectáreas. Allí se instalarán la planta de tratamiento, las antorchas y las instalaciones temporales necesarias durante la construcción.

YPF y ENI ya avanzaron en la definición del contratista. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la argentina SACDE y la italiana Tecnimont fue seleccionada como front runner de la licitación para desarrollar la planta. El consorcio quedó posicionado para avanzar en la ingeniería de detalle, el diseño ejecutivo y la definición técnica de la infraestructura.

Con la IGTP, el proyecto busca dar un paso clave para transformar el crecimiento de la producción de gas de Vaca Muerta en capacidad de exportación, conectando los recursos neuquinos con la infraestructura de licuefacción prevista en Río Negro y, desde allí, con el mercado internacional de GNL.