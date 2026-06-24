YPF y Arcos Dorados, operador de McDonald’s en Argentina y América Latina, firmaron un acuerdo estratégico para desarrollar nuevos espacios comerciales dentro de la red de estaciones de servicio de la petrolera, con el objetivo de ampliar la oferta de servicios y mejorar la experiencia de los consumidores en todo el país.

La alianza fue suscripta por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, Woods Staton, durante un encuentro realizado en la sede corporativa de la compañía energética en la Ciudad de Buenos Aires.

El convenio permitirá la incorporación de restaurantes McDonald’s en distintas estaciones de servicio de YPF mediante diversos formatos de implementación. Entre ellos se incluyen locales independientes dentro de los predios, establecimientos integrados con espacios compartidos junto a las Tiendas Full y modelos que funcionarán dentro de la misma infraestructura, pero con sectores de atención diferenciados.

Además, algunos de los proyectos contemplarán la incorporación del sistema AutoMac, una modalidad orientada a brindar mayor rapidez y comodidad a los usuarios que realizan sus compras sin descender de sus vehículos.

La iniciativa forma parte del proceso de transformación que YPF viene impulsando en su red comercial, con el objetivo de adaptar sus estaciones a nuevos hábitos de consumo y ampliar los servicios disponibles para quienes utilizan sus instalaciones. La compañía busca evolucionar hacia modelos más integrados, incorporando propuestas gastronómicas y comerciales que complementen la oferta tradicional de combustibles y servicios para automovilistas.

En los últimos años, la petrolera avanzó con formatos diferenciales en distintos puntos del país, incluyendo estaciones orientadas a segmentos premium y nuevos conceptos comerciales diseñados para responder a las demandas de mercados específicos.

Para Arcos Dorados, el acuerdo representa una oportunidad para ampliar la presencia de McDonald’s en ubicaciones estratégicas y acercar sus productos a nuevos consumidores. La compañía considera que la alianza permitirá fortalecer su expansión en Argentina, en momentos en que la marca cumple cuatro décadas de presencia en el país.

Además del impacto comercial, ambas empresas destacaron el potencial de la iniciativa para impulsar inversiones y generar nuevos puestos de trabajo vinculados a la operación de los futuros locales. La apertura de restaurantes dentro de la red de estaciones requerirá personal para tareas operativas, atención al público y servicios asociados.

Con esta asociación, dos de las marcas más reconocidas del mercado argentino buscan combinar sus fortalezas para desarrollar nuevos espacios de consumo, ampliar su alcance territorial y ofrecer una propuesta integrada que reúna movilidad, gastronomía y servicios en un mismo punto de atención.