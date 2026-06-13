YPF puso en marcha una nueva etapa en la evolución de su red de estaciones de servicio con el lanzamiento de Refiplus Energía YPF, un formato diseñado para reducir tiempos de carga, optimizar la operación y ofrecer una experiencia más ágil para los conductores. La primera estación del nuevo modelo fue inaugurada en la ciudad de Salta y marca el inicio de un plan de expansión que la compañía prevé extender a distintas regiones del país.

La presentación fue encabezada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto al gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quienes recorrieron las instalaciones ubicadas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y participaron de la puesta en funcionamiento oficial de la nueva marca.

Con Refiplus, la petrolera busca responder a los cambios en los hábitos de consumo y a la creciente demanda de soluciones rápidas y eficientes para la carga de combustibles. El concepto está orientado a usuarios que priorizan la practicidad y buscan completar su abastecimiento en el menor tiempo posible, sin resignar calidad ni seguridad.

“Refiplus es una propuesta pensada para lo que hoy valora el cliente: resolver la carga de forma ágil, sin resignar calidad. Es simple, eficiente y con el respaldo de YPF en cada litro”, señaló Marín durante la inauguración.

La iniciativa combina estaciones asistidas con sistemas de autodespacho, una modalidad que la compañía considera clave para agilizar la circulación dentro de los puntos de venta y mejorar la experiencia del cliente. Según explicó YPF, el nuevo formato fue concebido para concentrarse en los servicios esenciales. La propuesta incluye combustibles y lubricantes de la marca, opciones de pago integradas a la App YPF y una estructura operativa simplificada que permite reducir tiempos de espera y optimizar recursos.

Además, cada estación podrá adaptar su oferta de servicios complementarios según las características y necesidades de la localidad donde opere, manteniendo una lógica de funcionamiento flexible y eficiente. Para la compañía, Refiplus representa una herramienta estratégica dentro del proceso de transformación de su red comercial. El objetivo es desarrollar distintos formatos de estaciones que respondan a perfiles de usuarios cada vez más diversos y a las particularidades de cada mercado.

La elección de Salta para el debut del nuevo modelo no fue casual. Durante el acto, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de ampliar la cobertura de servicios en una provincia caracterizada por largas distancias entre localidades.

“Brindar servicios es fundamental cuando las distancias son tan largas. Llevarles esta posibilidad a la gente de los pueblos más alejados, para nosotros, es fundamental. Gracias a YPF por inaugurar aquí la primera Refiplus del país”, afirmó el mandatario provincial.

La estrategia de YPF contempla avanzar progresivamente en la reconversión de algunas estaciones existentes y sumar nuevos puntos bajo esta modalidad, especialmente en zonas donde la velocidad de atención y la eficiencia operativa resultan factores clave para los usuarios.

El lanzamiento se produce en un contexto de transformación de la industria de los combustibles, donde las empresas buscan incorporar tecnología, digitalización y nuevos modelos de atención para responder a cambios en las expectativas de los consumidores. Con Refiplus, YPF apuesta a una fórmula simple: llegar, cargar combustible y continuar viaje. Una propuesta que busca combinar rapidez, practicidad y confianza bajo una marca que continúa liderando el mercado argentino de estaciones de servicio.