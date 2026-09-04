A doce años de su muerte, la figura de Gustavo Cerati continúa vigente entre distintas generaciones y vuelve a despertar curiosidad con una particular recreación realizada mediante inteligencia artificial. La tecnología permitió proyectar cómo podría verse actualmente el histórico líder de Soda Stereo, manteniendo algunos de los rasgos que lo hicieron inconfundible.

La imagen propone una versión del músico con el paso del tiempo reflejado en su rostro, algunas arrugas y su tradicional peinado, aunque conserva intacta una de sus características más reconocibles: la intensidad de su mirada. La recreación rápidamente llamó la atención de los fanáticos, que volvieron a imaginar al intérprete de “Canción animal” en el presente.

El recuerdo de Gustavo Cerati también se mantiene vivo a través de su familia. En una fecha especialmente significativa, Lisa Cerati, una de sus hijas, compartió en sus redes sociales un tierno video de su infancia junto a su hermano Benito Cerati. En las imágenes, ambos aparecen cantando una canción que Lisa había bautizado como “Bonita”.

A 12 años del adiós de Cerati

La publicación tuvo una rápida repercusión y recibió miles de “me gusta”, además de numerosos comentarios cargados de cariño. “Amor puro hermosos”, “Tan preciosos” y “Puro amor divinos” fueron algunas de las expresiones que dejaron los seguidores al encontrarse con aquellas imágenes familiares protagonizadas por los hijos del músico.

En el video también aparece Gustavo Cerati observando las imágenes que sus hijos habían preparado para él en 1999, durante una etapa en la que el artista se encontraba presentando “Bocanada”, su recordado segundo álbum de estudio como solista después de la separación inicial de Soda Stereo.

El material tuvo además una historia detrás que fue revelada por Caito Lorenzo, artista visual que participó en diferentes trabajos vinculados a Soda Stereo. “Estas imágenes las grabó Gustavo para nuestro programa de TV, Plan B... Ustedes rechiquitos! Super lindo!!!”, escribió al encontrarse con el video compartido por Lisa Cerati.

A 12 años del adiós de Cerati

Lorenzo también contó cómo logró que el músico aceptara participar del programa. “Fue un ciclo que hicimos para América y Gustavo fue nuestro primer invitado. Recuerdo cuando lo llamé, tipo 20:00 hs, y le pedí si quería venir al primer programa”, recordó. Según explicó, Cerati no solía sentirse cómodo asistiendo a programas de televisión, pero finalmente aceptó: “Fueron cuatro minutos de silencio y me respondió que sí. Me dijo que no me podía fallar”.

Para completar aquella participación, Caito Lorenzo le había pedido que registrara con su cámara momentos familiares y escenas de la gira. “Con toda prolijidad y pulcritud volvió con un tape repleto de imágenes especialmente hechas”, relató. Además, recordó una interpretación de “Puente” junto a la banda del programa, integrada por Fena Della Maggiora, Daniel Colombres, Ulises Butrón, Matías Mango y Marcelo Muir. “Me emociona mucho. Muy generoso”, concluyó.