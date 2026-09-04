Soledad Fandiño decidió compartir con sus seguidores una parte de su presente que no suele mostrar públicamente. A dos años de haber recibido el diagnóstico de cáncer de mama, la actriz reconoció que atraviesa momentos de angustia y que, pese a todas las herramientas que incorporó para cuidar su bienestar, todavía le resulta difícil controlar algunas emociones.

La reflexión apareció en sus redes sociales, donde explicó que dudó antes de publicar lo que estaba sintiendo. "Dude en subir esto, pero es parte también de la vida real, a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien", expresó Soledad Fandiño, dejando en claro que también quiso mostrar una realidad distinta a la que suele compartir con sus seguidores.

La actriz recordó que, luego de su diagnóstico de cáncer de mama, los profesionales que la acompañaron le aconsejaron evitar situaciones de estrés. Desde entonces, incorporó distintas prácticas para intentar alcanzar mayor tranquilidad. "Hago mis respiraciones, medito, camino, hago ejercicio, yoga, pilates", enumeró sobre las actividades que realiza cotidianamente.

Sin embargo, Soledad Fandiño reconoció que no siempre puede mantenerse al margen de aquello que le provoca malestar. Según explicó, algunas situaciones o comentarios ajenos pueden afectarla y generar una reacción emocional que después resulta todavía más difícil de controlar.

"Pero a veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa", confesó. En ese sentido, explicó que termina entrando en un círculo que la perjudica emocionalmente: "La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma, son emociones negativas que se retroalimentan".

A través de un video en el que se mostró visiblemente movilizada y entre lágrimas, la actriz profundizó sobre aquello que le sucede cuando atraviesa situaciones que no puede controlar. "Cuando pasan cosas que te estresan y que los demás no entienden, que es una lucha encima para no estresarte, es peor", manifestó.

Lejos de quedarse únicamente con su propia experiencia, Soledad Fandiño decidió pedirle ayuda a su comunidad y consultarles por estrategias que puedan servirles a otras personas que atraviesan situaciones similares. "No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso, me las podrían pasar", pidió en medio de su descargo.

Después de recibir una gran cantidad de mensajes y muestras de afecto, Soledad Fandiño volvió a comunicarse con sus seguidores para agradecerles el acompañamiento. "Me emociona mucho los mensajes y las llamadas que recibí. Es normal, es la vida... Uno de repente está mal y después tiene que hacer las obligaciones. Quiero compartir la verdad de lo que pasa y lo que hay detrás. Gracias de corazón por los consejos", expresó.