Bob Dylan lanzó su 39° disco tras de ocho años de silencio

Bob Dylan lanzó a la venta, el viernes pasado su trigésimo noveno disco, titulado “Rough And Rowdy Ways”. Es el primer álbum de canciones originales luego de ocho años de silencio y ya está disponible en varias configuraciones y plataformas; en sus formatos CD y LP viene en dos discos.

En su segundo día de vida, el álbum fue aclamado por la crítica en los diferentes los sitios de música del mundo. En Argentina, uno de sus tracks ya se encuentra en el top five de los rankings del género. El periódico The Guardian le dio la máxima calificación (5 estrellas) y en su texto reza, “Rough and Rowdy Ways" podría ser el conjunto de canciones más brillante de Bob Dylan en años. Los fanáticos pueden pasar meses desentrañando las letras más agudas, pero no necesita un doctorado en Dylanología para apreciar su calidad y poder singulares”.

La revista Mojo también calificó la obra con 5 estrellas y en su reseña dice, “No es simplemente la novedad de las nuevas canciones de Bob (Dylan), lo que ofrece consuelo en este momento de cisne negro. Es un conjunto de canciones que proporciona inspiración cuando escasean".

The Daily Telegraph, luego de calificarlo, también con de 5 estrellas, publicó, “Casi 60 años después de haber escuchado de él, el viejo cantante de protesta todavía está componiendo himnos extraordinarios para nuestros tiempos cambiantes”.

La Rolling Stone (RS), no le dio la máxima calificación y según sus duros críticos, el disco mereció las 4.5 estrellas. “‘Rough and Rowdy Ways’ es su primer lote de canciones nuevas en ocho años y es un clásico absoluto. Tiene la majestuosidad sombría de los álbumes de (Bob) Dylan de los últimos días como ‘Modern Times’ y ‘Tempest’, sin embargo va más allá de ellos, aprovechando aún más los misterios cósmicos de los Estados Unidos". La RS también reservó parte de su texto para homenajear al clásico compositor, sobre quien escribió, "Se niega a descansar en su leyenda. Mientras el mundo sigue tratando de celebrarlo como institución, precisarlo, incluirlo en el canon del Premio Nobel, embalsamar su pasado, este vagabundo siempre sigue escapando. En ‘Rough and Rowdy Ways’, (Bob) Dylan está explorando terreno que nadie más ha alcanzado antes, pero sigue avanzando hacia el futuro”.

Fuente: www.ellitoral.com