Madonna regresó a la escena musical con su decimoquinto álbum de estudio, Confessions II, un trabajo que combina canciones para bailar con temas más reflexivos. Entre las dieciséis pistas destaca “Bizarre”, una colaboración con el DJ Martin Garrix que ha generado gran atención por su contenido autobiográfico.

En “Bizarre”, Madonna evoca su relación con el actor Sean Penn, con quien estuvo casada entre 1985 y 1989. Aunque no lo menciona por nombre, la letra describe a una estrella de cine de “ojos azul intenso” que se sintió amenazado por la fama de su pareja y reacia a compartir la alfombra roja con ella. La canción incluye referencias muy concretas, como un Ford Shelby GT500 convertible de 1968, vehículo que la cantante supuestamente le regaló a Penn, y una condena por conducción temeraria que él enfrentó en 1987 durante su matrimonio.

Algunas frases claves que reflejan la tensión del tema son: “Estrella de cine, ojos azul profundo. En Hollywood, somos un premio perfecto. Conducía demasiado rápido; Shelby Cobra, no estaba destinado a durar” y “Extiende la alfombra para nosotros, pero no la compartirás. Supongo que te sentís amenazado por mí, pero no vas a admitirlo. Las pequeñas cosas que hiciste que me hicieron desearte... El fuego era tan intenso”.

Entre nostalgia y reproche Madonna canta Bizarre

El tono de “Bizarre” combina nostalgia y reproche, sugiriendo que Madonna está saldando una cuenta pendiente casi cuatro décadas después de su divorcio, un contraste marcado con la calidez que mostró hacia Penn en la última década. En 2016, por ejemplo, en una gala benéfica organizada por el actor, Madonna aseguró desde el escenario que lo había querido desde el primer momento y que aún sentía lo mismo.

El matrimonio entre Madonna y Sean Penn estuvo siempre bajo la lupa mediática. Se conocieron en 1985, cuando la cantante estaba en la cima de su carrera y Penn comenzaba a consolidarse como actor. Se casaron ese mismo año, el 16 de agosto, en una ceremonia en Malibú que se vio invadida por helicópteros de la prensa, marcando el inicio de una relación expuesta y turbulenta.

Mientras Madonna manejó la fama con naturalidad, Penn la rechazaba y protagonizó episodios de tensión con fotógrafos. Esa diferencia en la relación con la exposición pública es vista como el núcleo emocional que “Bizarre” retoma en su letra. La pareja atravesó crisis y reconciliaciones, con un divorcio formalizado en enero de 1989 que puso fin a cuatro años de matrimonio intenso.

A lo largo de las décadas siguientes mantuvieron contacto, con momentos de cercanía y distancia. Madonna ha descrito esos años como “intensos”, pero siempre evitando entrar en detalles.

Madonna ajusta cuentas con Sean Penn en su nuevo álbum con la canción “Bizarre”

Confessions II no se limita a recordar a Penn. En “Betrayal”, la artista expresa resentimiento hacia Joan, su madrastra fallecida en 2024, mientras que en “The Test” canta junto a su hija Lourdes sobre sus dificultades como madre e hija. Además, “Fragile” rinde homenaje a su hermano Christopher Ciccone, también fallecido en 2024.

El álbum también refleja la grave crisis de salud que Madonna sufrió en 2023, cuando estuvo internada en terapia intensiva y estuvo cerca de morir. La cantante ha atribuido a sus seis hijos la fuerza para superar ese momento y regresar a los escenarios.