La relación entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino volvió a quedar en el centro de la escena luego de que surgieran fuertes rumores de separación tras ocho años juntos. La información explotó en televisión y redes sociales, generando un revuelo que creció minuto a minuto.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa y Laura Ubfal revelaron en LAM que la pareja habría decidido poner fin a su vínculo. La noticia sorprendió, ya que ambos siempre mantuvieron un perfil bajo y alejados de los escándalos.

Fiel a su estilo, Charlotte Caniggia no tardó en reaccionar. La mediática confirmó la ruptura en una charla privada de Instagram, donde aclaró: “no hay terceros”. La frase buscó despejar cualquier sospecha de infidelidad, aunque no logró frenar la ola de especulaciones.

Sin embargo, la situación se volvió más confusa cuando Laura Ubfal sumó otra versión. Según contó, el mánager de la influencer, Fabián Esperón, le aseguró que la pareja estaba de vacaciones en Maldivas y negó cualquier tipo de crisis. La contradicción alimentó aún más el misterio.

En medio del debate, Karina Iavícoli aportó detalles que encendieron las alarmas. “Antes de viajar, estuvo buscando departamentos en Canning para mudarse sola”, reveló, y agregó: “Se los vio discutiendo muy mal en una estación de servicio en Cañuelas”.

Con el escándalo instalado, Roberto Storino decidió hablar y eligió hacerlo con Diego Moranzoni. En un audio que rápidamente se viralizó, lanzó con tono irónico: “Se pudrió todo, no la aguanto más, me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina… Mentira cómo vamos a estar separados”.

En ese mismo mensaje, Charlotte Caniggia, que estaba presente, intervino sorprendida: “¿Qué están diciendo, qué está pasando por allá?”. Su reacción dejó en evidencia que, al menos públicamente, ambos niegan una ruptura definitiva.

Lo cierto es que, a pesar de las desmentidas, las versiones de crisis siguen circulando. La historia entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino, marcada por la discreción, ahora enfrenta su momento más incierto mientras crecen las dudas sobre el futuro de la pareja.