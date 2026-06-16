La presentación de Babasónicos en Comodoro Rivadavia dejó un momento que nadie esperaba. En pleno recital realizado en el Predio Ferial de Chubut, Adrián Dárgelos protagonizó un fuerte accidente sobre el escenario que generó preocupación entre los presentes y se viralizó en cuestión de minutos.

El episodio ocurrió mientras la banda interpretaba "Microdancing", una de las canciones más celebradas de su repertorio. Como suele hacerlo en cada show, Adrián Dárgelos recorría el escenario e interactuaba con el público cuando, de manera inesperada, perdió el equilibrio y cayó en un desnivel lateral.

Las imágenes captadas por los asistentes muestran el instante exacto del golpe. El cantante de Babasónicos cayó de manera abrupta y, según se observa en varios videos, habría impactado fuertemente con el mentón. De inmediato, integrantes del staff corrieron a asistirlo mientras el público seguía con atención cada movimiento.

Durante algunos segundos se vivieron escenas de tensión e incertidumbre. Muchos fanáticos que estaban cerca del escenario no lograban comprender la gravedad del accidente y el silencio se apoderó del lugar. La preocupación creció rápidamente mientras circulaban los primeros registros en redes sociales.

Sin embargo, el alivio llegó poco después. Adrián Dárgelos logró reincorporarse por sus propios medios, regresó al centro del escenario y continuó el recital con total profesionalismo. La reacción del público fue inmediata: una ovación acompañó el regreso del cantante.

Hasta el momento, ni Babasónicos ni el propio Adrián Dárgelos emitieron un comunicado oficial sobre lo ocurrido o sobre su estado de salud. Aun así, el hecho de haber continuado el espectáculo sugiere que el golpe no habría tenido consecuencias de gravedad.

El palazo que se dió el cantante de Babasónicos

El video del accidente no tardó en multiplicarse en plataformas como X e Instagram, donde miles de usuarios comentaron el susto que vivieron quienes asistieron al show en Comodoro Rivadavia. Muchos destacaron la rápida reacción del equipo técnico y la actitud del artista para seguir adelante.

Aunque el recital terminó sin mayores inconvenientes, el episodio dejó una fuerte impresión entre los seguidores de Babasónicos. La caída de Adrián Dárgelos se convirtió en uno de los momentos más comentados del fin de semana y volvió a poner en evidencia los riesgos que existen sobre el escenario incluso para artistas con décadas de experiencia.