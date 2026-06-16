La muerte del youtuber Gaspi sacudió a las redes sociales y al mundo digital. El creador de contenido, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, falleció a los 23 años tras el choque de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. El accidente dejó un saldo de seis víctimas fatales y generó una enorme repercusión tanto en Argentina como en Brasil.

En medio del dolor por la tragedia, también se confirmó el fallecimiento del director audiovisual argentino Lucas Vignale, quien viajaba junto al influencer. Las autoridades brasileñas avanzan en la investigación para determinar las causas del siniestro aéreo que conmocionó a la región y al ambiente artístico.

Horas después de conocerse la noticia, salió a la luz uno de los últimos mensajes enviados por Gaspi, una conversación que mantenía con el reconocido influencer mexicano Luisito Comunica. El intercambio fue compartido por el propio creador de contenido, visiblemente afectado por la pérdida.

En el audio, Gaspi expresaba su admiración por el trabajo de Luisito Comunica y dejaba abierta la posibilidad de encontrarse en el futuro para generar contenido juntos. “Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza”, le decía el argentino.

El mensaje continuaba con palabras que hoy adquieren una carga emocional aún mayor: “Ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mandame un mensaje, no te olvides”. Tras conocerse la tragedia, Luisito Comunica publicó el audio y escribió: “El último mensaje que tengo de Gaspi. Ya nos cruzaremos. Descansa en paz, leyenda”.

Mientras familiares y seguidores atraviesan horas de profunda tristeza, surgió otro obstáculo: la repatriación del cuerpo de Gaspi a la Argentina. Según informaron en el programa Desayuno Americano, el proceso administrativo en Brasil podría demorar entre una semana y diez días.

Desde el ciclo conducido por Pamela David explicaron que la familia debe presentar varios certificados y completar distintos trámites legales. Además, remarcaron que tanto el Estado argentino como el brasileño solo brindan asistencia, pero no cubren los gastos del traslado.

El costo para traer el cuerpo desde Brasil podría oscilar entre cinco mil y diez mil dólares, dependiendo de la funeraria y los servicios contratados. Mientras tanto, amigos, colegas y seguidores continúan despidiendo a Gaspi, cuya partida dejó una huella imborrable en el universo digital.