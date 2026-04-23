El cruce entre Ángel de Brito y Benjamín Vicuña dejó tela para cortar en el mundo del espectáculo. Todo ocurrió durante una entrevista donde el conductor no dudó en ir a fondo con una consulta sobre el pasado sentimental del actor.

Sin rodeos, Ángel de Brito lanzó una pregunta filosa: “¿Siempre fuiste infiel?”. El planteo tomó por sorpresa a Benjamín Vicuña, que por unos segundos quedó en silencio, evidenciando la incomodidad del momento frente a cámaras.

Tras ese breve impacto, el actor decidió responder con una reflexión más profunda que evasiva. “Primero creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida es lo que me hace hoy ser quien soy”, expresó, intentando correrse del lugar de juicio.

En esa línea, Benjamín Vicuña remarcó que los errores forman parte del crecimiento personal. “Obviamente que uno no tiene que estar orgulloso de los errores, pero te definen”, sostuvo, dejando en claro que no niega su pasado, aunque tampoco quiere quedar encasillado.

Lejos de esquivar el tema, el actor también le devolvió la pelota a Ángel de Brito con un ejemplo concreto. “Si vos mentiste alguna vez, no puedo decir que sos un gran mentiroso”, disparó, cuestionando la idea de etiquetar a alguien por situaciones puntuales.

Además, Benjamín Vicuña se refirió al “mote” que lo persigue desde hace años. “Me parece injusto el mito o el lugar común”, afirmó, en alusión a la imagen pública que se construyó alrededor de sus relaciones sentimentales.

En ese sentido, destacó que así como se lo señala por aspectos negativos, también existen otras facetas de su vida que no siempre se visibilizan. “Tengo el mote también de buena persona, de ser un tipo generoso, empático… ser buen papá, tener una fundación”, enumeró.

Por último, al ser consultado sobre cómo le afecta la exposición mediática, Benjamín Vicuña fue contundente: “No me molesta la fama, son cosas de una etapa de crecimiento y que creo que está exacerbado por una caricatura que no es así”. Un cierre que dejó claro que el actor busca despegarse de los prejuicios.