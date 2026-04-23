La posible llegada de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano 2026 ya empezó a generar revuelo, incluso antes de confirmarse oficialmente. En las últimas horas, la artista llamó la atención con un cambio de imagen radical que no pasó desapercibido y que muchos interpretan como una señal clara de su inminente ingreso al programa.

A través de sus redes, Gladys La Bomba Tucumana compartió imágenes desde la peluquería junto a su estilista, donde mostró su renovado look con extensiones rubias. El estilo elegido recuerda al de Yanina Zilli, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su estrategia estética para el reality.

Todo indica que su entrada se daría tras la salida de Jéssica “La Maciel”, quien abandonó la casa en medio de una situación personal compleja. La salida dejó un vacío en el juego que la producción buscaría cubrir con una figura fuerte y mediática como la cantante.

En su paso por ShowMatch, Gladys La Bomba Tucumana ya demostró ser una personalidad intensa, frontal y sin filtro. Ese perfil podría convertirla en una de las protagonistas más picantes dentro de la casa, donde no faltan participantes con carácter.

En caso de concretarse su ingreso, la artista se cruzaría con figuras como Brian Sarmiento, Tamara Paganini, Yipio y Solange Abraham, todos jugadores que ya han demostrado tener fuerte presencia en el juego.

Por su parte, Jéssica “La Maciel” rompió el silencio tras abandonar el reality y se mostró completamente afectada. “No hay nada contra mí, me la jugaron de atrás”, expresó, dejando en claro su malestar por la situación que atravesó dentro y fuera de la casa.

La influencer recibió durante su estadía una notificación judicial por una denuncia grave que incluía acusaciones de “explotación sexual, regenteo y maltrato”. Este episodio fue determinante en su estado emocional y terminó desencadenando su salida del programa.

Su partida sorprendió a todos, especialmente porque había sido respaldada por el público. Sin embargo, tras sufrir un ataque de pánico, decidió ir al confesionario y pedir abandonar el juego, abriendo así la puerta para el posible ingreso de Gladys La Bomba Tucumana, quien ya empezó a jugar… incluso antes de entrar.