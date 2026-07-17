La previa de la gran final del Mundial le dio un respiro a Ángel Di María, que eligió vivir una noche distinta lejos de la presión futbolística. Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a España, el exintegrante de la Albiceleste asistió a la obra Rocky, encabezada por Nico Vázquez y Dai Fernández, donde fue recibido con una cálida ovación del público.

El rosarino aprovechó su estadía en el país para acercarse al teatro y disfrutar de uno de los espectáculos más convocantes de la cartelera. Antes del comienzo de la función, Di María saludó a los presentes, posó para las cámaras y también respondió preguntas sobre el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que viene de eliminar a Inglaterra y buscará un nuevo título mundial.

Como ocurre cada vez que aparece en público, gran parte de las consultas estuvieron vinculadas a su relación con Lionel Messi y con el plantel campeón del mundo. Aunque habló del presente futbolístico, el exfutbolista también dejó en claro que quería disfrutar de una salida relajada, acompañado por amigos y alejado, por unas horas, de la intensidad que rodea a la Selección.

Tras la función llegó uno de los momentos más emotivos de la noche. Nico Vázquez publicó una imagen junto a Ángel Di María en sus redes sociales y expresó su alegría por la visita. "Otra noche inolvidable. Sos un crack, Ángel", escribió el actor junto a la fotografía que rápidamente comenzó a recibir miles de reacciones.

La respuesta del exjugador de la Selección Argentina no tardó en aparecer. Di María compartió la publicación en sus historias de Instagram y le dedicó unas sentidas palabras a Nico Vázquez: "Una hermosa noche. Muchas gracias", un mensaje que reflejó el cariño y el respeto que existe entre ambos.

El encuentro también dejó una imagen muy comentada: el fuerte abrazo que compartieron al finalizar la obra. Ese gesto volvió a poner de manifiesto la relación que mantienen desde hace años y que se fortaleció gracias a distintos encuentros compartidos junto a integrantes del seleccionado nacional.

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Di María

La cercanía entre Nico Vázquez y varios futbolistas de la Selección Argentina, especialmente con Lionel Messi, es conocida desde hace tiempo. El actor ha coincidido con los campeones del mundo en distintos eventos y celebraciones, construyendo un vínculo que trasciende el ámbito deportivo y que suele reflejarse en redes sociales.

Mientras el país vive con ansiedad las horas previas a la definición del Mundial frente a España, la visita de Ángel Di María a Rocky dejó una de las postales más emotivas del día. Entre abrazos, mensajes de afecto y sonrisas, el exfutbolista demostró que, más allá del fútbol, también encuentra tiempo para celebrar la amistad y disfrutar de los afectos.