Valentina Cervantes generó polémica antes del cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra al revelar que sus hijos no participan del tradicional cántico "el que no salte es un inglés". Sus declaraciones fueron cuestionadas por algunos hinchas y, una vez terminado el partido, Enzo Fernández salió a defenderla y explicó cuál había sido la intención de su familia.

La modelo había contado que la decisión estaba relacionada con la historia de Benjamín, el menor de sus hijos. “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco”, explicó en diálogo con Aire de Santa Fe. De esa manera, planteó que el canto puede resultarles contradictorio por el vínculo cotidiano que los niños mantienen con Inglaterra.

Olivia, la hija mayor de la pareja, también expresó su desconcierto ante la arenga "el que no salta es un inglés". Valentina reprodujo su razonamiento y destacó que se trata de una mirada infantil: “Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro”.

La vida que construyeron en ese país fue otro de los motivos que expuso Valu Cervantes. “El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, señaló. Cuando le preguntaron si existía una enemistad con los ingleses, respondió: “No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”.

Después del triunfo de la Selección Argentina, Enzo Fernández retomó el tema ante la consulta de una periodista y respaldó públicamente a su esposa. “Sí. Ya había pasado algo con mi esposa, Valentina, cuando mencionó a los nenes y todo eso. Decimos todo con respeto porque, al final del día, vivimos ahí", explicó el mediocampista sobre la controversia.

El futbolista también dejó en claro que tanto él como sus compañeros conocían la carga histórica del encuentro. "Sabemos todo lo que rodea este partido por el tema Malvinas, pero lo que hacemos es defender a nuestro país y hacer lo mejor por todos los argentinos", afirmó. Luego añadió: "Queríamos ganar y llegar a la final, y también queríamos honrar a todos los que caídos en las Malvinas".

Lejos de desconocer la sensibilidad del asunto, el jugador insistió en que las palabras de Valentina Cervantes no pretendían provocar ni minimizar el significado del duelo. "Entendemos la situación y mostramos respeto. Volviendo a lo que dijo mi esposa antes, sus comentarios no tenían la intención de herir a nadie. Respetamos al pueblo inglés, hay gente trabajando, que nos ayuda en casa y son ingleses, por esto también nuestro cuidado", manifestó.

La aclaración buscó separar el respeto por las personas con quienes conviven de la identificación de ambos con la Argentina. Enzo cerró su explicación reafirmando qué representaba el partido para el plantel: "Sabemos todo lo que representa este partido y la historia detrás de él. Lo único que queríamos hacer hoy era ganar, llegar a la final y honrar a todos los argentinos”.