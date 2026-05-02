El presente de Ángela Torres volvió a cruzarse con el de Maia Reficco, aunque no por una reconciliación sino por una vieja disputa que sigue latente. En medio del auge mediático de la cantante por su relación con Franco Colapinto, resurgió una historia que marcó un antes y un después entre ambas.

Fue la propia Ángela Torres quien, en distintas entrevistas, decidió contar el trasfondo del conflicto. Según explicó, todo se remonta a una época en la que compartía una relación cercana con Maia Reficco, con quien tenía un vínculo de confianza y amistad.

El quiebre, según su relato, ocurrió durante una salida nocturna que prometía ser una más del grupo. Sin embargo, lo que parecía una noche común terminó en una situación que la actriz describió como “horrible”, dejando en evidencia el fuerte impacto emocional que le generó.

En ese contexto, Ángela Torres reveló que atravesaba un momento sensible porque tenía un interés amoroso muy claro. Lo que más la sorprendió fue que Maia Reficco estaba al tanto de ese sentimiento, lo que hacía aún más delicada la situación.

El episodio que detonó todo fue directo: la actriz aseguró que vio a su entonces amiga besándose con ese chico. Pero no solo eso, sino que también relató que ambos se fueron juntos esa misma noche, algo que terminó de confirmar la ruptura definitiva.

Para Ángela Torres, ese gesto no tuvo matices. Lo interpretó como una traición sin posibilidad de reparación. “Estaba muy enganchada”, llegó a admitir en su momento, dejando en claro que el dolor no solo fue por el chico, sino por la actitud de alguien de su entorno íntimo.

Con el correr del tiempo, el tema dejó de ocupar titulares, pero nunca se resolvió puertas adentro. Aunque Ángela Torres adoptó una postura más tranquila públicamente e incluso expresó buenos deseos hacia Maia Reficco, fue contundente al remarcar que no existe vínculo alguno en la actualidad.

Así, mientras Maia Reficco vive su presente junto a Franco Colapinto bajo la mirada pública, esta historia vuelve a recordar que hay capítulos del pasado que, pese al tiempo, no logran cerrarse. Una amistad que parecía sólida terminó rota por una escena que, según dejó claro, nunca pudo perdonar.