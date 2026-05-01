Popstars empieza a tomar forma y el armado del jurado ya dejó dos nombres de alto impacto. Lali Espósito y Ángela Torres fueron confirmadas para la nueva edición del reality musical, que buscará encontrar a los integrantes de una nueva banda.

La información fue revelada por Paula Varela en Intrusos, donde adelantó parte del equipo que tendrá la misión de evaluar a los participantes. El regreso del formato genera expectativa porque se trata de un ciclo que, años atrás, marcó una época en la televisión argentina y dio origen a grupos que quedaron instalados en la memoria popular.

Lali Espósito aparece como una de las figuras centrales del panel. Su experiencia como jurado en La Voz Argentina, sumada a su recorrido como cantante, actriz y artista de enorme convocatoria, la convierte en una de las apuestas más fuertes para esta nueva etapa del programa.

El otro nombre confirmado es Ángela Torres, quien viene de consolidar un presente musical muy potente. La artista, que recientemente logró un triple sold out en el Gran Rex, tendrá un rol clave dentro de la competencia y se sumará a la evaluación de quienes busquen quedarse con un lugar en la futura banda.

Pero el panel todavía podría sumar más figuras. Paula Varela contó que hay otros nombres en danza y mencionó a una cantante urbana que ya tuvo experiencia reciente en televisión: “Dicen que Nicky Nicole que entró como reemplazo de La Voz y gustó mucho, es una de las candidatas”. La posibilidad abrió otro foco de atención alrededor del formato.

La periodista también señaló que entre los posibles convocados aparece otro artista muy ligado a la escena actual. “También tenemos a Thiago PZK”, comentó sobre el cantante, que podría aportar una mirada distinta dentro de un jurado pensado para combinar experiencia, popularidad y conexión con nuevas generaciones.

La conducción estará a cargo de Nico Vázquez, después de que durante meses circularan otros nombres como Ian Lucas y Nico Occhiato. Con Lali Espósito y Ángela Torres ya confirmadas, y con posibles incorporaciones todavía por definirse, Popstars prepara su regreso con una mezcla de nostalgia, figuras actuales y una pregunta abierta: quiénes serán los nuevos elegidos para formar el grupo musical.