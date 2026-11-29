A seis horas de la cirugía cervical de Fabián Mazzei, fue el propio actor quien les hizo llegar una foto a sus seres queridos desde la cama del hospital. Araceli González compartió en Instagram esa imagen, en la que su pareja llevaba un cuello ortopédico, y contó con alivio que ya había podido ponerse de pie y caminar durante su primer día de recuperación.

“Con gran alegría comunicamos que Mazzei salió muy bien de su operación”, anunció la actriz. “Esta foto nos envió él a 6 horas de operarse, en el grupo de nuestra familia”, precisó sobre la imagen de Fabián Mazzei. Al contar cómo lo veía después de la intervención, agregó: “Está bien. Está feliz. Su calidad de vida cambió”.

“Vos sos la mejor película de mi vida. Volviste a nacer, bebé. Te adoro. Te amamos. Por más vida de la linda. Por más vivencias. Por más viajes. Por más proyectos”, le escribió Araceli González. La dedicatoria también incluyó a sus hijos, Tomás Kirzner y Flor Torrente, a quienes etiquetó en la publicación. “Nos da felicidad verte así. La vida continúa... Somos familia. Somos nido. Estamos juntos. Gracias a la familia, hijos y amigos por estar”, celebró la actriz.

Para una historia de Instagram eligió otra foto en la que los dos aparecen sonrientes, con las caras juntas, y la acompañó con Rodéate, de Nico Salas. “Gracias familia y amigos. Hoy festejamos nuevamente la vida. Y no es poca cosa”, escribió. Al agradecer el cariño que recibió su pareja, añadió: “Y todos los que llamaron. Está feliz”.

Cómo fueron la operación y las primeras horas de Fabián Mazzei

“Queremos contarles que ayer fue sometido a una cirugía de columna cervical, en la que se abordaron las vértebras C3, C4, C5, C6 y parte de la C7, para liberar una compresión en la médula que estaba afectando su circulación y provocándole adormecimiento en manos y pies, deteriorando su calidad de vida”, explicó González.

“A pesar de los riesgos propios de una intervención tan delicada, la operación fue un éxito. Hoy se encuentra bien, estable y ya pudo pararse y caminar. Sus primeras 24 horas de recuperación fueron excelentes: prácticamente no necesitó medicación de rescate gracias al gran trabajo del equipo de Manejo del Dolor del hospital y a su fortaleza”, detalló la actriz.

“Gracias a su cirujano Dr. Gonzalo Kido (Equipo del Dr. Marcelo Greenberg) y a todo quienes fueron parte. Gran trabajo. Admiración total por lo que han hecho. Mis respetos a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas”, expresó Araceli González. Sobre la compañía que recibe Fabián Mazzei en la clínica, contó: “Está muy feliz, tranquilo y acompañado en todo momento por su familia y amigos, que nos turnamos para que nunca esté solo”. También les dejó un mensaje a quienes esperaban noticias del actor: “Nuevamente, gracias por el respeto y por estar pendientes de él. Ara”.