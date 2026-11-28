La salud de Fabián Mazzei generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que debió ser operado de urgencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La intervención se realizó el viernes 27 de noviembre y estuvo relacionada con las secuelas de un accidente doméstico que había sufrido hace cuatro años. Tras conocerse la noticia, Araceli González brindó información sobre el resultado de la cirugía.

La situación fue revelada por Pepe Ochoa durante una emisión de LAM, el ciclo de espectáculos de América TV. Allí, el panelista explicó que el actor venía atravesando un cuadro de fuertes dolores que se habían intensificado con el paso del tiempo. Esa situación habría llevado a los profesionales médicos a recomendar una nueva intervención quirúrgica para atender el problema.

"En su momento fue intervenido, pero tiempo después le empezó a doler mucho la espalda, por lo que tuvo que ser operado hoy de urgencia", explicó Ochoa al dar detalles de lo ocurrido. La noticia generó inquietud entre los seguidores de la pareja, especialmente por los antecedentes físicos que arrastraba Mazzei desde aquel episodio.

En medio de la preocupación, el equipo del programa se comunicó con Araceli González para conocer cómo había salido la operación y cuál era el estado actual de su marido. Según transmitió el periodista, la actriz llevó tranquilidad con un mensaje alentador: "Estaba todo bien, que no había nada particular ni grave". También reconoció que el actor venía soportando mucho dolor.

Para entender el origen de esta complicación hay que remontarse a mayo de 2022. En aquel momento, Fabián Mazzei protagonizó un accidente en el techo de su vivienda cuando intentaba rescatar a su gata, que había quedado atrapada a unos tres metros de altura. Después de poner a salvo al animal, decidió retirar las hojas acumuladas en el lugar.

Sin embargo, mientras realizaba esa tarea, una de las bolsas que llevaba se enganchó en uno de sus pies y provocó que perdiera el equilibrio. El actor cayó al vacío, aunque consiguió girar su cuerpo durante la caída para evitar impactar de espaldas. Pese a esa maniobra, sufrió una fractura del hueso calcáneo, ubicado en el talón.

El estado de salud de Fabián Mazzei

Las consecuencias fueron importantes y obligaron a Mazzei a atravesar una extensa recuperación. Durante ese período tuvo que movilizarse en silla de ruedas y utilizar una bota ortopédica. En su momento, el propio artista había contado lo sucedido y reconocido el peligro que representó aquella caída, que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Ahora, cuatro años después de aquel accidente, las molestias volvieron a complicar su salud y terminaron derivando en una nueva operación. Por lo pronto, el mensaje de Araceli González es alentador: la intervención salió bien y no se registraron complicaciones graves, aunque todavía no trascendieron detalles médicos específicos ni una fecha estimada para el alta del actor.