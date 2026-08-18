Moria Casán cumplió 80 años y decidió celebrarlo lejos de las grandes fiestas que suelen acompañar sus acontecimientos más importantes. El domingo 16 de agosto, la diva abrió las puertas de su casa de Parque Leloir para compartir una noche especial junto a su familia y sus amigos más íntimos. Sushi, tortas personalizadas, regalos y mucho humor fueron parte de una celebración que luego mostró parcialmente a través de Instagram.

La elección de hacer un festejo pequeño tuvo una razón concreta. Moria Casán había evaluado realizar una celebración multitudinaria, pero finalmente desistió porque no quería asumir el rol de anfitriona de cientos de personas. “No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje”, había contado a la Revista Gente. Y agregó: “En una fiesta uno tiene que ser anfitrión y hoy no puedo ser anfitriona de mil o dos mil personas. Me agota y no lo disfruto”.

Entre quienes acompañaron a la protagonista estuvieron Sofía Gala Castiglione, su hija, y sus nietos Helena y Dante. También participó su amiga Zeta, además de otras personas de confianza. Para comer, la elección fue sushi, presentado en un enorme barco con distintas variedades. “Bueno, gente, acá empezando con amigos y family. Empezando... terminando mi cumple con un delivery fabuloso”, expresó Moria Casán mientras mostraba parte de la celebración.

Las tortas tuvieron un protagonismo especial porque estuvieron completamente inspiradas en el universo de La One. Una de ellas incluyó algunas de sus frases más populares, entre ellas “¿Quiénes son?”, “Soy el obelisco con tetas” y “El decorado se calla”. La otra, de color rosa, llevó el nombre Moria escrito en plateado y un saludo de cumpleaños. La diva también se encargó de agradecer al equipo responsable de las creaciones.

El momento de las velitas, sin embargo, estuvo lejos de ser tradicional. Cuando comenzó el clásico festejo, Moria Casán lanzó: “Estoy harta de que me canten el feliz cumpleaños y el happy birthday”. Entonces, Sofía Gala le pidió que volviera a interpretar a Rita Turdero, uno de sus personajes más recordados. La respuesta fue inmediata: “Yo soy Rita Turdero, la pantera de Mataderos”. Después llegó otra de las frases de la noche: “Ahora sí, ¡felices 80! Lo acostamos al ocho y ponemos el infinito. Soy infinita”.

La celebración también dejó un momento especialmente emotivo entre madre e hija. En uno de los registros publicados en redes, Moria Casán le dijo a Sofía Gala: “Gracias, mi amor”. La actriz respondió con una declaración breve pero contundente: “¿Sabés que te amo mucho, no?”. El intercambio quedó capturado en medio del festejo y rápidamente generó reacciones afectuosas entre los seguidores de ambas.

El gran festejo de Moria Casán

La ambientación estuvo completamente alineada con el estilo de Moria Casán. Su casa mostró paredes con animal print, obras de arte, luces violetas y azules y diferentes objetos personales. También aparecieron flores y numerosos regalos, entre ellos bolsas de Louis Vuitton y Dolce & Gabbana. Para la ocasión, la diva eligió un vestido negro largo, ceñido al cuerpo y con brillos, mangas semitransparentes y escote en V.

El cumpleaños encontró a Moria Casán atravesando además un momento de gran exposición por el estreno de Moria, la serie biográfica disponible en Netflix. La producción repasa diferentes etapas de su vida y cuenta con las actuaciones de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, además de la participación de Helena Tuñón, su nieta. Durante la jornada, figuras como Nora Cárpena, Vicky Xipolitakis y Ángel de Brito también le dedicaron mensajes, mientras que los participantes de Gran Hermano se sumaron al festejo con un saludo que terminó viralizándose.

El gran festejo de Moria Casán