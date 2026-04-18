El regreso de Ricky Martin a Buenos Aires se transformó en un verdadero acontecimiento musical que reunió a miles de fanáticos en el Campo Argentino de Polo. Desde temprano, el predio comenzó a llenarse de seguidores que aguardaban con entusiasmo una noche que prometía ser inolvidable.

La previa ya anticipaba lo que vendría. Entre merchandising, encuentros exclusivos y fanáticos que siguen a Ricky Martin desde hace décadas, el clima era de celebración. “Lo sigo desde chica”, contó una seguidora emocionada, reflejando el vínculo profundo que el artista mantiene con su público argentino.

El show arrancó con una puesta impactante, donde la tecnología y la estética jugaron un rol clave. Con un escenario imponente y visuales en tonos azules, la aparición de Ricky Martin desató la euforia con hits como “Pégate” y “María”, que hicieron estallar al público desde el primer minuto.

A lo largo del recital, Ricky Martin combinó momentos de fiesta con instantes más íntimos. Canciones como “Adrenalina” y “Bombón de azúcar” marcaron el pulso bailable, mientras que “Vuelve” llevó al público a un clima más emocional. “Ustedes han hecho que estas canciones sean como himnos”, expresó el artista.

El despliegue escénico fue otro de los grandes protagonistas. Cambios de vestuario, coreografías intensas y efectos visuales acompañaron cada tema. Con “She Bangs” y “La Bomba”, Ricky Martin demostró su energía intacta, manteniendo al público de pie durante toda la noche.

El tramo más emotivo llegó con baladas como “Tal vez” y “Gracias por pensar en mí”. Allí, el cantante se mostró cercano y agradecido: “Buenos Aires, te amo”, lanzó, generando una ovación inmediata. La conexión con la gente fue uno de los puntos más fuertes del espectáculo.

Uno de los momentos más especiales fue cuando interpretó “Fuego de noche, nieve de día”. Antes de cantar, Ricky Martin dejó una frase que resonó en todo el predio: “Nunca me cansaré, gracias por el amor, por el aplauso, por la sonrisa”. La emoción fue total.

El cierre fue pura fiesta con “Livin’ la vida loca” y “La copa de la vida”, donde incluso recibió una camiseta argentina del público. Así, Ricky Martin selló una noche inolvidable, reafirmando su vínculo con el país y dejando en claro por qué sigue siendo una de las máximas figuras de la música latina.