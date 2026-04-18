En una nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada, el clima se volvió explosivo y tuvo como protagonistas a Brian Sarmiento y Yipio, quienes protagonizaron uno de los cruces más intensos de la noche. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones terminó en una pelea abierta, con acusaciones y reproches sin filtro.

Todo se desató cuando Brian Sarmiento apuntó directamente contra el grupo de la humorista uruguaya, cuestionando su actitud dentro del juego. “Desde un principio sabíamos que ese grupo no iba a aguantar nada”, lanzó, dejando en claro su postura frente a las dinámicas que se generan en la convivencia.

El exfutbolista también puso el foco en la relación entre Yipio y otra participante: Dani. “No comparto lo que dice Dani de que siguen siendo buenas amigas, porque cuando ella quiere compartir con nosotros la miran mal”, aseguró, marcando una supuesta tensión interna en ese grupo.

Lejos de quedarse callada, Yipio respondió con firmeza y defendió su postura. “Hay cosas que no comparto, seas mi amigo o no, como lo del alcohol en el zoom o cualquier situación que implique sanciones grupales”, explicó, dejando en claro que prioriza el juego colectivo.

La discusión escaló cuando la participante remarcó su forma de manejarse dentro de la casa. “Si se lo tengo que decir a un amigo, me parece justamente de amigo decírselo en la cara”, disparó, generando aún más tensión con Brian Sarmiento.

El exjugador no retrocedió y fue más allá con sus críticas. “Tu juego es horrendo”, lanzó sin rodeos, recordando además una escena de la última fiesta. Según su versión, Yipio buscó exponerlo frente a los demás: “Lo único que querías era hacerme quedar mal”.

La respuesta no tardó en llegar y volvió a encender el cruce. “Cualquier cosa que pase y que genere una sanción grupal, voy a saltar, te guste o no”, retrucó la humorista, reafirmando su postura frente a las reglas del reality.

El momento más tenso llegó cuando Brian Sarmiento la acusó directamente: “No podés ser tan buchona”. Sin dudarlo, Yipio respondió: “¿Te parece de buchona? Problema tuyo”, dejando claro que no piensa cambiar su estrategia.

Como cierre de una discusión que ya estaba completamente fuera de control, el exfutbolista comenzó a cantar “Sos botón”, adaptando la letra para burlarse de su compañera. Visiblemente molesta, Yipio no se quedó atrás y sentenció: “Eso me parece de gil”, dando por terminado uno de los enfrentamientos más picantes del reality.