El cantante Callejero Fino sorprendió con una confesión íntima durante su paso por el programa de Mario Pergolini, donde repasó uno de los episodios más emblemáticos de su carrera arriba del escenario. Allí, el artista contó detalles desconocidos del día en que le propuso casamiento a Jessica Belén en el Luna Park.

Lo que muchos interpretaron como una escena romántica cuidadosamente planeada, en realidad ocurrió en medio de una crisis de pareja. “La realidad es que nosotros veníamos de una separación”, admitió Callejero Fino, dejando en evidencia que el vínculo no atravesaba su mejor momento en ese entonces.

Lejos de tratarse de una decisión racional, el músico explicó que actuó impulsivamente. Incluso su propia familia dudó del plan. “Le digo a mi hermana: ‘Le voy a proponer casamiento a Jessica Belén’. Y me dice: ‘Se están separando, ¿qué onda?’”, recordó entre risas durante la charla con Mario Pergolini.

A pesar de las advertencias, el cantante decidió avanzar con su idea y redoblar la apuesta frente a miles de personas. “Y bueno, delante de 8 mil personas me puede decir que no”, lanzó, reconociendo el riesgo que implicaba hacer una propuesta de ese calibre en pleno show.

El momento no fue tan fluido como se vio desde afuera. Cuando invitó a su pareja a subir al escenario, la reacción inicial no fue la esperada. “Me miró como diciendo ‘no voy a ir’”, reveló Callejero Fino. Fue el público, con sus cánticos, el que terminó inclinando la balanza hasta que Jessica Belén accedió.

Con humor, el artista definió aquella escena de una manera inesperada: “Fue medio como una amenaza esto, más que un pedido de casamiento”. Sin embargo, rápidamente aclaró el trasfondo emocional que lo llevó a tomar esa decisión: “Yo la amo con todo el corazón, no me quería separar”.

Finalmente, la historia tuvo un desenlace feliz. En medio de la ovación del Luna Park, Callejero Fino se arrodilló mientras sonaba uno de sus temas y le hizo la gran pregunta a Jessica Belén, con quien comparte una larga relación y un hijo en común. El “sí” no tardó en llegar y el estadio estalló.

Con el paso del tiempo, Jessica Belén también logró construir su propio lugar en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana. Su historia junto a Callejero Fino sigue despertando interés, especialmente después de conocerse el verdadero detrás de escena de aquel inolvidable momento.